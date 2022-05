Wo in Zukunft Geflüchtete in Korb und Kleinheppach wohnen könnten

Aktuell wohnen 28 Menschen in Korb, die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet sind. Diese seien privat untergebracht, sagt Bürgermeister Jochen Müller in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats und bedankt sich für das Engagement der Korber Bürgerinnen und Bürger. Wesentlich größer ist die Zahl der Geflüchteten aus anderen Nationen, wie die Gemeindeverwaltung auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt: Dabei handelt es sich um 185 Menschen.

Somit wohnen insgesamt 213 geflüchtete Menschen (Stand 20. Mai) in Korb. In der Brucknerstraße besteht bereits ein Containerbau, der jedoch eine begrenzte Anzahl an Zimmern hat. Und so stellt sich im Gemeinderat die Frage: Wo kann die Gemeinde auch zukünftig geflüchteten Menschen einen Wohnraum bieten? In einem sind sich viele Rätinnen und Räte einig: Ein baldiges Ende der Flüchtlingsbewegungen sei nicht abzusehen.

Standortsuche in Korb und Kleinheppach: Sechs Grundstücke kommen infrage

Um dieser Frage nachzugehen, hat die Gemeinde 18 Standorte in Korb und Kleinheppach untersucht, die für eine mögliche Unterkunft für Geflüchtete infrage kommen. Dabei mussten die Grundstücke drei Kriterien erfüllen: „Das Gelände muss eben, bereits für Strom und Abwasser erschlossen und auch danach für den Wohnungsbau nutzbar sein“, sagt Peter Vollmer, stellvertretender Bauamtsleiter der Gemeinde Korb.

Nur sechs der 18 untersuchten Standorte erfüllen diese drei Kriterien, so Vollmer. Dabei handelt es sich um:

Brucknerstraße: Hier befindet sich bereits der Containerbau, der gegebenenfalls erweitert werden könnte. Das Grundstück gehört der Gemeinde.

Römerstraße/Albrecht-Dürer-Straße: Das Grundstück gehört ebenfalls der Gemeinde, optional könnte sich auch ein benachbartes privates Grundstück für eine Erschließung eignen.

Hofstatt/Spielplatz: Der Spielplatz gehört der Gemeinde, daneben liegt ein privates Stück Land. Einziger Nachteil: Das Gelände hat ein leichtes Gefälle.

Daimlerstraße: Hierbei handelt es sich um ein Privatgrundstück.

Kleinheppach/Seltenbach (hinter der Mehrzweckhalle)

Kleinheppach: Bolzplatz in der Grabenstraße

Bei diesen Standorten handle es sich lediglich um eine Bestandsaufnahme der möglichen Grundstücke, betont Peter Vollmer. Ein weiteres Kriterium für die Standorte sei die Anbindung an das Verkehrsnetz, beispielsweise den ÖPNV. Neben der Standortsuche gelte es auch die Frage zu klären, welche Bauweise für die Gemeinde infrage kommen könnte.

Zur Auswahl stehen der Neubau oder die Anmietung von Wohncontainern, der Neubau von sogenannten Modulbauten oder konventionellen Wohngebäuden. Für diese Bauweisen bieten sich die sechs aufgezählten Standorte an, so Vollmer. Weiter kommen die Sanierung von bestehenden Gebäuden, die Bereitstellung von privaten Räumen der Bürgerinnen und Bürger sowie die Anmietung von privatem Wohnraum durch die Gemeinde in Betracht.

Dabei seien die Bedürfnisse der Geflüchteten zu berücksichtigen, so der stellvertretende Bauamtsleiter. „Die aktuelle Situation unterscheidet sich stark von der in 2016“, sagt er. Es würden nicht einzelne Männer in die Kommune kommen, sondern ganze Gruppen, weil Familien mit Kindern flüchten. Und diese benötigen keine einzelnen, abgeschlossenen Zimmer, sondern zusammenhängenden Wohnraum.

Zeit, Geld und spätere Verwendung: Gemeinderäte diskutieren über Optionen

Nun gilt es für die Gemeinde, Kosten und Nutzen der einzelnen Vorschläge abzuwägen. Gemeinderätin Sigrid Aeckerle (Korber Freie Bürger) findet es wichtig, „langfristig und nachhaltig zu denken“. Statt der „teuren“ Containerlösung empfiehlt sie, „die Modulbauten ins Auge zu fassen“. Gemeinderätin Judith Bessey (Bündnis 90/Die Grünen) regt an, bei der Standortsuche an der Frage der „Nachnutzung dranzubleiben“ und „ökologisch und ökonomisch“ sinnvoll vorzugehen. Auch Nicola De Vitis (Korber Freie Bürger) sieht Potenzial in bereits bestehenden Gebäuden und Wohnraum.

Bei der Standortsuche solle man „langfristig denken“. Daniel Bizer von der Fraktion CDU/Freie Wähler will wissen, „wie lange die Anlieferung der Container dauern wird“. Und Gemeinderat Benjamin Rohrwasser (Bündnis 90/Die Grünen) fragt nach der Möglichkeit, ob man Pensionen im Ort für die Unterbringung nutzen könne. Fragen, die noch offenbleiben. Bevor die Gemeinde weitere Schritte unternimmt, müssen diese erst geklärt werden. Bürgermeister Jochen Müller sagt am Ende des Tagesordnungspunktes: „Wir werden die Diskussionen und Überlegungen weiterführen.“