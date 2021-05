Zwei neue mobile Corona-Schnelltestzentren nehmen am Samstag, 29. Mai, von 10 Uhr an, in der Gemeinde Korb den Betrieb auf. Das teilt die Gemeindeverwaltung in einer Pressemitteilung mit.

Künftig können sich Korber Bürger und Besucher auf den Parkplätzen des Bädlesvereins in Korb (Steinstraße) und dem evangelischen Gemeindehaus in Kleinheppach (Großheppacher Straße) kostenlos auf das Coronavirus testen lassen.

Kein Termin erforderlich

Ein ärztlich geleitetes