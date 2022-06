Zwei neue „Kelly-Inseln“ in Korb: Anlaufstelle für Kinder in Notsituationen

Kinder, die Hilfe benötigen, können sich jederzeit an die sogenannten Kelly-Inseln wenden und um Hilfe bitten – egal, ob es sich um ein Pflaster, einen verlorenen Schlüssel oder eine Auskunft handelt. Derzeit sind 36 Geschäfte, Büros oder andere Betriebe in Korb als Anlaufstelle registriert.

Neu dabei: Goldbraut in Korb und Bäckerei "Schöllkopf" in Kleinheppach

Sie sind anhand der Plakette (kleine gelbe Insel mit lachender Palme) zu erkennen, die auf Augenhöhe der Kinder am Schaufenster oder an der Tür der teilnehmenden Betriebe angebracht wird. Nun sind zwei neue Partner dazugekommen – das Geschäft „Goldbraut“ in Korb und die Bäckerei-Filiale „Schöllkopf“ in Kleinheppach.

Bürgerstiftung Korb hat Lernheft zum Thema "Kelly-Inseln" überarbeitet

Damit auch die Kinder im Notfall wissen, wo sie schnell und unkompliziert Hilfe bekommen, beschäftigen sich die Schüler laut Bürgermeister Jochen Müller auch im Unterricht mit den Kelly-Inseln. Die Bürgerstiftung Korb hat dazu das Lernheft überarbeitet und aktualisiert.

Der Gemeinde sei es nach wie vor wichtig gewesen, dass die bestehenden Anlaufstellen als solche zu erkennen sind und dass sich zahlreiche Partner an diesem Projekt beteiligen, um Kindern Schutz und Hilfe anbieten zu können, sagt Bürgermeister Jochen Müller.

Die Initiative der „Rettungsinseln“ wurde vor 15 Jahren in Kooperation mit dem Verein Kelly-Insel in Filderstadt und dem Polizeipräsidium Aalen auch für Korb ins Leben gerufen. Maßgeblich wurde das Projekt durch den Bund der Selbstständigen Korb unterstützt, so Bürgermeister Müller.