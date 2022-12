Ärger um Auto-Kennzeichen: Leutenbacher wegen Urkundenfälschung vor Gericht

Wohl, um Ärger zu vermeiden (und zwar laut eigener Aussage mit einem spitzfindigen Nachbarn, nicht mit der Polizei), hat ein Leutenbacher das Saisonkennzeichen an seinem Wagen abgeklebt – und sich damit erst recht Ärger eingehandelt. Er bekam einen Strafbefehl wegen Urkundenfälschung zugestellt, legte Einspruch ein und landete somit auf der Anklagebank des Amtsgerichts Waiblingen. Doch hat er überhaupt etwas Verbotenes getan?

Die eigentliche Ursache für die ganze Strafsache, bemühte sich der Angeklagte, Gericht und Staatsanwalt zu überzeugen, sei im Grunde genommen ein ortsbekannter Mann, der es darauf angelegt habe, die Nachbarschaft nicht in Frieden leben zu lassen, sondern gern durch Leutenbach spaziere und nach Anlässen suche, um seine Zeitgenossen anzuzeigen. So sei es ihm selbst bereits einmal vor drei Jahren passiert, als er hinter dem Ort seinen Hund trotz Leinenzwangs frei rennen ließ.

Um sich vor diesem Nachbarn zu schützen und Unannehmlichkeiten zu vermeiden, habe er den Teil seines Autokennzeichens überklebt, der es als Saisonkennzeichen für den Zeitraum von November bis April ausweise.

Das abgeklebte Kennzeichen: Ein Täuschungsmanöver?

Diese „Voraussicht“ in angeblich bester Absicht brachte dem 64-Jährigen zunächst eine Anzeige wegen Urkundenfälschung ein und nun die Verhandlung am Amtsgericht. Er habe das Kennzeichen mit weißem Papier überklebt, um vorzutäuschen, dass das Fahrzeug ganzjährig im Straßenverkehr zugelassen sei, und es verbotenerweise zwischen Ende April und Ende Mai mindestens einmal im öffentlichen Raum bewegt, lautete der Vorwurf im Strafbefehl. Gegen diesen legte der Leutenbacher über seinen Anwalt Widerspruch ein, so dass es nun zur mündlichen Verhandlung kam.

Sorge des Angeklagten: Der gefürchtete Nachbar könnte vorbeispazieren

Es sei falsch, zu behaupten, dass er das Auto mit überklebtem Kennzeichen im Straßenverkehr bewegt habe, begründete der Angeklagte dort seinen Widerspruch. Er habe das Auto Anfang Mai zur Nachuntersuchung dem TÜV vorgeführt, da es bei der ersten Untersuchung durchgefallen war und er keinen früheren Werkstatttermin bekommen konnte, ging er ins Detail. Dies sei rechtlich zulässig, habe man ihm auf Nachfrage bei seiner Versicherung ausdrücklich versichert. Danach habe der Wagen nur noch in der Garage gestanden.

Ende Mai habe er dann beschlossen, seine Garage auszuräumen. Dazu musste er das Auto aus der Garage herausfahren und auf der Einfahrt abstellen, die ebenfalls zu seinem Grundstück gehört. Um von vornherein Probleme mit dem besagten Nachbarn zu vermeiden, falls dieser vorbeispaziert gekommen wäre und der Wagen womöglich mit dem Heck über das Grundstück hinaus ragen oder gar kurzzeitig am Straßenrand stehen würde, habe er ein weißes Blatt Papier zurechtgeschnitten und die Saisonangabe vorsorglich überklebt. Genauso habe er dies auch den beiden Polizeibeamten des Winnender Reviers erklärt, die wegen eines anderen Einsatzes unterwegs waren und denen das Kennzeichen auf Anhieb aufgefallen war.

Dieser Darstellung widersprach als Zeugin die Polizeibeamtin, von der die Anzeige bearbeitet worden war. Sie behauptete, der Angeklagte habe ihr erklärt, dass er mit dem abgeklebten Kennzeichen bereits zum TÜV gefahren sei. Dadurch habe er eine Anzeige vermeiden wollen. Da sei sie sich ganz sicher, bekräftigte sie auf Nachfrage der Richterin, die darauf hinwies, dass sie dies in ihrem Protokoll über den Vorfall nicht vermerkt habe. Der Angeklagte habe überhaupt nicht einsehen wollen, dass es eine Straftat darstelle, ein Autokennzeichen abzukleben.

Auf die Frage des Verteidigers, warum sein Mandant überhaupt sein Kennzeichen für die Fahrt zum TÜV hätte abkleben sollen, wo diese doch auch mit Saisonkennzeichen rechtlich zulässig war, erwiderte die Beamtin: „Es geht mir um Urkundenfälschung, nicht um Kennzeichenmissbrauch.“

Dass der Angeklagte mit dem abgeklebten Kennzeichen fuhr, ist nicht bewiesen

„So steht es nicht in dem Bericht“, stellte dazu der Staatsanwalt fest. Aus dem Protokoll sei nicht eindeutig zu entnehmen, dass der Angeklagte mit abgeklebtem Kennzeichen zum TÜV gefahren wäre. Die Zeugin sage es jetzt, weil es ihrer Ansicht nach Sinn mache. Auf seinen Antrag hin wurde das Verfahren daraufhin eingestellt, die Kosten übernimmt die Staatskasse.