Zu viel Freizeit, mangelndes soziales Umfeld und mehrere Vorstrafen

Unerlaubter Handel mit Betäubungsmitteln in größerer Menge. Und das sogar in sechs Fällen. So lautete die Anklage gegen einen 22-jährigen jungen Mann aus Weiler zum Stein. Im Januar 2020 wurde er mit Marihuana erwischt. Fast zwei Jahre später, jetzt im Oktober, fiel das Urteil im Amtsgericht Waiblingen.

Seit Ende letzten Jahres macht der Angeklagte eine Ausbildung zum Gartenlandschaftsbauer und ist schon einige