Am Hals gepackt: Streit zwischen Autofahrern mündet in Körperverletzung

Ein Lkw fährt an einem Juli-Tag im vergangenen Jahr nachmittags auf der Landesstraße zwischen Affalterbach und dem Weilermer Kreisel, aus Sicht eines folgenden Vito-Fahrers so langsam, dass der ihn überholen will. Zwischen den beiden ist noch ein anderer. Der findet das Überholen an der Stelle nicht angebracht, weil gefährlich. Was im Weiteren folgte, hat die beiden vors Amtsgericht Waiblingen geführt, den einen als Angeklagten, den anderen als Geschädigten beziehungsweise als Zeugen. Die Aussagen der beiden zum Hergang unterscheiden sich. Der Angeklagte, ein 44-Jähriger aus dem Raum Heilbronn, sagt, er habe einem Motorrad, das zunächst hinter ihm fuhr und dann überholte, folgen wollen, dabei sei das andere Fahrzeug auf einmal auch ausgeschert und habe ihn dabei fast in den Graben gezwungen. Überholt habe er dann schließlich doch. Der Zeuge, 25, berichtete dagegen, der andere habe das Überholen abgebrochen und sei kurz vor ihm eingeschert, so dass er habe scharf abbremsen müssen.

Wo genau das passiert, in welchem Abschnitt, ob es möglicherweise ein Überholverbot gab, ob schneller als erlaubt gefahren wurde, ob Nötigung vorlag, eventuell sogar von beiden Seiten, all das spielte in der Verhandlung allerdings keine entscheidende Rolle. Dort ging es darum, was danach passierte. Denn die beiden ließen es damals nicht auf sich beruhen. Sie setzten hintereinander die Fahrt fort, auch anschließend auf der B 14, wobei es spätestens dort wohl zu mehreren wechselseitigen Überholvorgängen kam, auch zu den einschlägigen Gesten, um dem anderen zu zeigen, was man von ihm hält. Wobei Vogel- und Mittelfingerzeigen, außer der ebenfalls sehr beliebten Lichthupe, die auch zum Einsatz kam, strafbar wären.

Sie wollten die Sache noch klären“

Aber auch um das ging es nicht in der Hauptsache. Die beiden „verabredeten“ sich nämlich, mit Blinken und Rauswinken, die Sache noch zu „klären“, wobei die Initiative dazu wohl vor allem von dem später Geschädigten ausging, der andere offenbar dazu allerdings auch nur zu gerne bereit war. Die beiden verließen die B 14 bereits wieder an der Abfahrt Schwaikheim, obwohl der eine geschäftlich noch nach Schwäbisch Gmünd musste, also aus dem Unterland kommend ohnehin noch eine weitere Fahrt vor sich und vielleicht deswegen es eilig hatte, der andere nach Schorndorf wollte. Die beiden bogen in eine nahe gelegene Parkbucht ab.

Was dort geschah, um das ging es nun vor Gericht vor allem. Während der Angeklagte, von zwei Beifahrern bestätigt, aussagte, die „Klärung“ sei verbal erfolgt, man habe sich durchaus gegenseitig angeschrien, wohl auch beleidigt, beschuldigte ihn der andere, er habe durch die geöffnete Scheibe ihn am Hals gepackt und ihm mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen. Was juristisch als Körperverletzung zu ahnden ist – wenn es denn so war.

Der Angegriffene, ob verbal oder auch tätlich, wählte den Notruf, alarmierte die Polizei. Der andere setzte seine Fahrt fort, wurde aber auf der B 29 bei Winterbach von einer Streife rausgewunken, wobei damals nur die Personalien aufgenommen wurden, von einer Körperverletzung noch nicht die Rede war. Der Geschädigte sprach unmittelbar nach dem Vorfall gegenüber der Streife, die zu ihm kam, bei der Aufnahme nicht davon. Die betreffende Polizistin, die vor Gericht ebenfalls als Zeugin aussagte, nahm damals keine Verletzung am Hals und auch keine im Gesicht wahr. Erst bei der Vernehmung durch die Polizei am Tag darauf wurde das vom Geschädigten angezeigt. Er bestätigte das auch vor Gericht auf Rückfrage des Richters ausdrücklich. Es habe den Griff an den Hals und den Schlag ins Gesicht gegeben.

In der Folge bekam der 44-Jährige einen Strafbefehl, gegen den er Widerspruch einlegte, wobei es ihm weniger um die Geldstrafe in diesem ging als um das ebenfalls verhängte dreimonatige Fahrverbot. Als Ein-Mann-Betrieb, der zu seinen Kunden in der ganzen Region muss, hänge dessen berufliche Existenz dran, betonte sein Verteidiger. Seine Beifahrer von damals, sein Bruder und sein Sohn, bestätigten seine Schilderung, allerdings ziemlich pauschal und auch sehr übereinstimmend, um es vorsichtig auszudrücken. So viel Einsicht hatte der Angeklagte allerdings, zuzugeben, dass es eine sehr dumme Idee war, dem anderen hinterherzufahren.

Der Geschädigte dagegen schilderte das Geschehen aus seiner Sicht detailliert, wenn auch nicht lückenlos. Allerdings räumte er nicht nur ein, sondern berichtete freimütig von sich aus, dass er durchaus öfters „Kontakt“ mit anderen habe, die „nicht angepasst“ fahren würden. So wie in diesem Fall damals, weil es eben nicht richtig gewesen sei, dort überholen zu wollen und damit andere zu gefährden. „Der hätte es doch auch später machen können, wo es ungefährlich gewesen wäre. Das war eine schlechte, unnötige Aktion von ihm und dass das nicht sein muss, wollte ich ihm halt hinterher erklären.“

Ausgerechnet ein eigenes Foto überführt den Angeklagten

Eine Aussage, die der Anwalt des Angeklagten in seinem Plädoyer prompt aufgriff. Der Geschädigte habe offensichtlich damals seinen Mandanten belehren, vielleicht sogar maßregeln wollen. Dass er das öfters mache, ihm also eine gewisse Rechthaberei eigen sei, habe er ja gerade selbst zugegeben. Nicht zu erklären sei dagegen, warum der Polizei an dem Geschädigten nicht gleich die „Verletzung“ aufgefallen sei und warum diese nicht dokumentiert wurde, etwa mit einem Foto. Skurril an dem Verfahren war nämlich, dass doch ein Foto, aber ausgerechnet dasjenige, das der Angeklagte mit seinem Handy unmittelbar nach dem Streit von seinem „Opfer“ machte, ihn selbst „überführte“. Denn darauf war ein roter Striemen auf dem Hals von diesem zu erkennen, für den Richter der Beleg dafür, dass es diese „Berührung“ gab.

Der Verteidiger machte allerdings noch eine ganz andere „Rechnung auf“, um die Glaubwürdigkeit des Geschädigten vor Gericht in Zweifel zu ziehen. Die „Umstände“ sprächen dafür, dass dieser lüge. Womöglich sei diesem seinerzeit nämlich bewusstgeworden, dass er sich selbst strafbar gemacht habe, und er habe sich mit seinem Notruf bei der Polizei vor einer Anzeige des anderen selber schützen wollen, die habe er nämlich durchaus befürchten können. Wenn es aber doch eine Körperverletzung gegeben haben sollte, dann allenfalls „im ganz untersten Bereich“, die mit einer entsprechend geringen Geldstrafe zu ahnden wäre. Drei Monate Fahrverbot wären zudem nicht angemessen. Der Verteidiger beantragte in der Verhandlung ohnehin mehrfach, allerdings vergeblich, das Verfahren gegen eine Geldauflage einzustellen. Er verwies auch darauf, dass mehrere einschlägige Delikte, die zu Verurteilungen des Angeklagten geführt hatten, bereits acht oder mehr Jahre zurückliegen.

Richter: Gewisses Aggressionsproblem, aber wohl kein Verkehrsrowdy“

Der Angeklagte wurde schließlich wegen Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 70 Tagessätzen à 20 Euro verurteilt. Die Aussagen des Geschädigten seien glaubwürdig, widerspruchsfrei und ließen keine Tendenz erkennen, den Angeklagten zu belasten, so der Richter. Dass er andere zu belehren versuche, daraus sei nicht abzuleiten, dass er sie grundlos beschuldige. Das Gericht gehe davon aus, dass sich das „Kerngeschehen“, um das es hier gehe, so abgespielt habe, wie dieser es schildere. Das „Vorspiel“, das es sicher gegeben habe, spiele nur bei der Strafhöhe, und zwar mildernd, eine Rolle. Der Angeklagte scheine ein „gewisses Aggressionsproblem“ zu haben, wenn man sich die Liste seiner Vorstrafen ansehe. Allerdings seien keine Verkehrsdelikte darunter, er scheine also kein rücksichtsloser Verkehrsrowdy zu sein, deswegen verzichte das Gericht auf ein Fahrverbot.