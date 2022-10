Amtsgericht Waiblingen: Brutaler Überfall in Nellmersbach als Denkzettel?

Haben drei Männer einen 54-Jährigen geschlagen, gepeinigt und gedemütigt, wie er Ende März bei der Polizei und nun im wieder ausgesagt hat? Und warum? War der brutale Überfall ein Denkzettel? Bei einer Verhandlung im Amtsgericht Waiblingen ist es für Richter, Staatsanwalt und die drei Verteidiger schwierig, die Geschichte bestätigt zu bekommen: Die Angeklagten schweigen eisern zu den Vorwürfen. Und der einzige Zeuge, in dessen Nellmersbacher Wohnung sich der mutmaßliche Racheakt abgespielt hat, will von all dem nicht viel mitbekommen haben. Er sei durch den laufenden Fernseher abgelenkt gewesen.

Zwei misshandeln den Mann im Bad, einer löscht alle Daten auf seinem Handy

Das muss ja ein überaus spannendes Fernsehprogramm gewesen sein an diesem Samstag Ende März. Gleichwohl ließ der Zeuge die drei Angeklagten in seine Wohnung, die sich einen Vorwand ausgedacht hatten. Sein Besucher war bis dahin nur der 54-Jährige.

Laut dem Geschädigten spielte sich nun folgende Szene ab: Einer der ungebetenen Gäste griff sich sein Handy, löschte alle darauf gespeicherten Daten und sperrte es. Die beiden anderen warfen den 54-Jährigen zu Boden, schlugen auf ihn ein, traten ihn, beschimpften ihn und zerrten ihn ins Badezimmer. Dort sollen sie seinen Kopf in die Kloschüssel gedrückt und mehrmals gespült haben.

Nach dieser folterähnlichen Szene nahmen die Männer ihrem Opfer die Schuhe ab, warfen einen zum offenen Fenster hinaus und den anderen auf einen Schrank, wo ihn der Wohnungsinhaber erst nach mehreren Wochen beim Großputz wiederfand. Der Geschädigte ging nach dem Überfall strümpfig nach Hause.

Nach der Klo-Attacke habe er sich unter das Waschbecken geworfen und nur noch gehofft, dass dieser Alptraum schnell und ohne schlimme Folgen vorübergehen werde, sagte der Geschädigte aus. Doch noch nicht genug der Demütigungen, einer der Angreifer habe ihm den Penis aus der Hose geholt und fotografiert, ein anderer urinierte auf ihn.

Der Überfall endete nach der Version des Geschädigten, als der Wohnungsinhaber energisch mit „Es reicht!“ protestiert und die Angreifer aus der Wohnung gedrängt habe. Der 54-Jährige sei dann noch in der Wohnung geblieben und habe abgewartet, um sicher zu gehen, dass die drei auch tatsächlich weg waren.

Am Sonntag entschuldigt sich einer, am Montag geht das Opfer zum Arzt

Einer der Angreifer, berichtete der Geschädigte bei seiner Vernehmung im Gericht, habe ihn am Sonntag angerufen und versucht, sich zu entschuldigen. Auf Befragung von Richter Fabian Lindner sagte der 54-Jährige außerdem, er sei erst am Montag zum Arzt und dann zur Polizei gegangen, um Anzeige zu erstatten.

Doch warum war der 54-jährige Mann der Ziel dieser nur wenige Minuten dauernden Aggression geworden? Dazu gab sich auch der Geschädigte wortkarg. In der mühseligen Befragung schälte sich dann ein Motiv heraus: Der Geschädigte hatte Interesse an einer Frau gezeigt, die mit einem der Angreifer eine Beziehung führt. Sie habe aber seine Avancen zurückgewiesen, zuletzt mit einem Foto, auf dem sie zu sehen gewesen sei, wie sie auf ihrem Liebhaber sitzt, so der Geschädigte im Gericht. Dieses Bild habe er als obszön empfunden und habe beim Jugendamt angerufen und gebeten, man möge einmal nach dem minderjährigen Kind der Frau schauen, dessen Wohl er gefährdet sah.

Der Zeuge hat nichts gesehen und angeblich auch nichts gehört

Da die Angeklagten keine Aussage machen wollten, blieb bei der Beweisaufnahme nur noch der einzige Zeuge, der Wohnungsinhaber. Er bestätigte im Zeugenstand lediglich, dass einer der Angreifer am Handy des Geschädigten herummanipuliert habe. Was im Badezimmer genau geschehen sei, habe er nicht gesehen. Bestätigen konnte er auch nicht, dass einer der Angreifer auf den Geschädigten uriniert habe, weder habe er an diesem Uringeruch wahrgenommen, noch habe sich im Badezimmer eine Urinlache befunden. Wegen des Fernsehers habe er auch nicht gehört, ob die Toilettenspülung betätigt worden sei.

Vom Richter auf sein passives Verhalten angesprochen meinte er, dass er die Beteiligten alle schon seit Jahren kenne. Zudem wohne seine Vermieterin direkt unter ihm. Sie sei lärmempfindlich und er habe Angst gehabt, dass sie ihm aufgrund des Vorfalls die Wohnung kündige. Zudem hätten die drei Angreifer sofort die Wohnung verlassen, als er sie dazu aufforderte.

Als auch noch das Opfer auf Nachfrage eines der Verteidiger erklärte er, dass er keine Schadensersatzansprüche gegen die Angreifer habe und auch kein Schmerzensgeld wünsche, lediglich, dass die Angeklagten für das, was sie begangen hätten, angemessen bestraft werden, einigten sich der Richter, der Vertreter der Staatsanwaltschaft und die drei Verteidigter schließlich hinter verschlossenen Türen darauf, das Verfahren gegen die Angeklagten einzustellen.

Es gibt also keine Verurteilung, aber eine Auflage. Die drei Männer müssen entsprechend ihren Einkommensverhältnissen innerhalb von sechs Monaten eine Geldbuße von insgesamt 1000 Euro an die „Aktion Deutschland hilft“ bezahlen, 2000 Euro an die Staatskasse und weitere 2000 Euro an die Opfer-Hilfsorganisation „Weißer Ring“.