Geboren und aufgewachsen ist sie in Bingen. Aber natürlich nicht im weitaus bekannteren Bingen am Rhein, denn als Rheinlandpfälzerin würde das Mitglied des Vereins zur Förderung der schwäbischen Sprache niemals durchgehen. Nein, Angelika Böhmer, stolz auf ihren Dialekt, stammt aus Bingen bei Sigmaringen. Sie hat es nach Leutenbach – genauer nach Nellmersbach, denn 1971 war noch vor der Gemeindereform – verschlagen, als ihr Mann nach dem Ingenieurstudium eine Stelle in Stuttgart bekam, sie