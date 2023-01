August Lämmle und die Nazis: Braucht die Straße in Leutenbach einen neuen Namen?

Die kurze Stichstraße neben der Gemeinschaftsschule auf der Seite, wo der Jugendtreff ist, ist nach dem schwäbischen Mundart- und Heimatdichter August Lämmle benannt. Die Namensgebung erfolgte 1964, knapp 60 Jahre später gerät die August-Lämmle-Straße nun ins Visier des SPD-Ortsvereins. Anlass dafür ist der sich bald zum 90. Mal jährende Tag der „Machtergreifung“ der Nationalsozialisten.

Lämmle sei nicht nur Mitläufer, sondern Unterstützer der Nazis gewesen

Dominic Allerborn, Geschichtslehrer und Mitglied des Vorstands, möchte laut Pressemitteilung der SPD „einen kritischeren Umgang mit Personen anregen, die in Verbindung mit dem NS-Regime standen oder sogar mit ihm sympathisiert haben“. In diesem Fall also konkret August Lämmle, nicht weit weg, 1876 in Ludwigsburg-Oßweil, geboren, 1962 in Tübingen gestorben und auf dem Stuttgarter Waldfriedhof begraben.

Allerborn verweist, wie schon andere vor ihm, auf die Forschung des Historikers Peter Poguntke. Laut diesem sei Lämmle nicht nur „Mitläufer“ während der NS-Zeit gewesen (als solcher wurde er 1947 bei der „Entnazifizierung“ eingestuft) , sondern „Verehrer und Unterstützer der Nazis“. Untermauert wird dies mit einem Satz Lämmles aus einem Vorwort, in dem er den „Führer“ pries.

Laut Poguntke habe Lämmle zwar keine führende Rolle im Regime gespielt, aber Hitler verehrt und die NS-Zeit positiv verklärt. Bei Lämmle habe es sich keineswegs nur um einen Mitläufer gehandelt, sondern dieser sei vielmehr ein – durch sein literarisches Wirken – vom NS überzeugter Unterstützer gewesen. Diese Ergebnisse der jüngeren Forschung forderten zu einem „kritischen Umgang mit der Person August Lämmles auf“, so Allerborn. Es stelle sich die Frage, ob man Unterstützern des NS die Ehre eines Straßennamens weiter gewähren solle.

Allerborn weist auch darauf hin, dass in Leonberg und einigen anderen Städten in der Region nach Lämmle benannte Straßen und Schulen umbenannt wurden oder das dort zumindest diskutiert wurde. Er fordert eine „vergleichbare“ Diskussion auch in Leutenbach. Vielerorts, auch in Leutenbach, sei „noch nicht hinreichend kritisch auf das Wirken einzelner Akteure zur NS-Zeit eingegangen worden“. Er schlägt vor, damit noch vor der von ihm angemahnten Diskussion, die Straße umzubenennen oder einen Hinweis in Form einer Infotafel zur NS-Verbindung des Heimatdichters anzubringen. Die SPD kündigt in der Pressemitteilung an, dass sie sich mit dem Thema an Bürgermeister Jürgen Kiesl wenden wolle.

Der Beschluss fiel in einer Sitzung des Gemeinderats 1964

Wie kam es aber überhaupt zu dieser Namensgebung? Es ging damals um das Gebiet „Ob den Gärten“, das bebaut werden sollte und für das deshalb die künftigen Straßen dort zu benennen waren. Der Name „Ob den Gärten“ lebt bis heute weiter, den Gewannnamen trägt die viel später dort gebaute Sporthalle. Auf Nachfrage hat die Gemeindearchivarin Antje Schiefer das Protokoll der Sitzung des Gemeinderats herausgesucht, in der die Entscheidung zur Straßenbenennung nach August Lämmle fiel. Launige Anmerkung am Rande: Lämmle ist in Leutenbach als Familienname so verbreitet wie andernorts Müller, alleine drei mit diesem Nachnamen sitzen im Gemeinderat, dort gab es auch mal einen Wolf, am Verwaltungstisch, der ist heute OB von Waiblingen.

In der betreffenden Sitzung am 21. Februar 1964 machte laut Protokoll der damalige Bürgermeister Ernst Schniepp den Vorschlag, das ganze Gebiet einheitlich, nach Musikern, zu benennen. Damit war der Gemeinderat einverstanden. Der damalige Hauptwirtschaftsweg, aus dem die Haupterschließungsstraße wurde, wurde nach dem verstorbenen Altbundespräsidenten Theodor Heuss benannt (im Protokoll steht „Heuß“!). Der von dort bis hinter das Schulhaus führende Feldweg sollte eben nach August Lämmle benannt werden (der kein Musiker war). Auch die anderen Vorschläge der Verwaltung fanden einhellige Zustimmung.

So kam es, dass Lämmle dort bis heute von so Größen wie Beethoven, Schubert, Haydn, Mozart, Mendelssohn, Brahms, Bruckner, Weber, Wagner, Reger, Orff, Lortzing, Liszt und Silcher umgeben ist. Von einer Diskussion damals ist in dem Protokoll nicht die Rede. Es fasst nur die Fakten zusammen. Möglicherweise gab es ja eine. Es wäre also interessant gewesen, so viele Jahre später, Ernst Schniepp zur Entscheidung von einst, zum heutigen Ansinnen der SPD und seine Sicht zu befragen. Schniepp ist aber hochbetagt im Mai 2021 gestorben. Eines ist auf jeden Fall sicher: Dieser Diskussion wäre er nicht aus dem Weg gegangen.

Lämmle bekam 1951 von der Landesregierung den Professortitel verliehen und im gleichen Jahr von der Stadt Leonberg, wo er wohnte, die Ehrenbürgerwürde, die ihm 2020 aberkannt wurde. Nach ihm sind laut Wikipedia fast 90 Straßen und Wege in Württemberg benannt, einige davon ohne seinen Vornamen (ob das ein gangbarer Kompromiss für Leutenbacher wäre, ist zu bezweifeln, was würden die anderen Lämmles dort wohl dazu sagen?), darunter in Affalterbach, Fellbach, Kernen, Kirchberg/Murr, Korb, Marbach, Remshalden, Schorndorf, Urbach.

Es gab Umbenennungen, auch im Geburtsort Oßweil und in Steinenberg

Die Schule in seinem Geburtsort Oßweil, ebenfalls nach ihm benannt, und zwar fast 70 Jahre lang, wurde im vergangenen Jahr umbenannt (in Ludwigsburg hatte er 1956 die Bürgermedaille bekommen). Gleiches geschah mit den betreffenden Schulen in Leonberg und Rudersberg-Steinenberg (wo Lämmle von 1906 bis 1910 Lehrer war). Die Diskussion um ihn gab es bereits in den 90er Jahren, beziehungsweise sie gibt es seither. Auslöser war damals ebenfalls eine Straßenumbenennung, in Marbach.