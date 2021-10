Knapp 20 Schläge mit einem massiven Hammer waren nötig, bis der erste Stein aus einer Mauer im Inneren der neuapostolischen Kirche am Birkachweg in Weiler zum Stein auf den Fußboden plumpste. Keine Frage, Bürgermeister Jürgen Kiesl ist beim Termin am Montagvormittag, einem symbolischen Hammerschlag (in diesem Fall waren es eher Hammerschläge), ordentlich ins Schwitzen und Schnaufen gekommen. „Und nachher muss ich noch nach Stuttgart, Termin beim Staatssekretär“, erklärte der Bürgermeister,