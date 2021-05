Ein 21-Jähriger musste sich vor dem Waiblinger Jugendschöffengericht wegen gewerbsmäßigem Handel mit Betäubungsmitteln verantworten – er war vor einem Jahr zufällig mit Marihuana in der Tasche in eine Polizeikontrolle geraten. Vor Gericht sagte er aus, dass er sich sein Ausbildungsgehalt damit aufbessern wollte.

Aufgeflogen war der künftige Groß- und Außenhandelskaufmann, als er im Mai vergangenen Jahres völlig unbedarft in das Treppenhaus eines Gebäudes in Leutenbach stolperte, in