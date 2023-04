Bürgermeisterwahl in Leutenbach: Außenseiter mit exotischem Vorschlag

Jugendliche in den Kindergärten einsetzen, somit weniger Erzieherinnen, Fachkräfte dort brauchen, damit Personalkosten einsparen, dadurch Spielraum bekommen, um die Kindergartengebühren zu senken. Dieser abenteuerliche oder, positiv gesagt, originelle Vorschlag stammt von Jürgen Metzner, dem Herausforderer von Amtsinhaber Jürgen Kiesl bei der bevorstehenden Bürgermeisterwahl in Leutenbach.

Metzner antwortete damit auf die Frage von Dr. Karl-Josef Römer während der öffentlichen Kandidatenvorstellung in der Rems-Murr-Halle, woher zusätzliche Einnahmen der Gemeinde kommen sollen, um, wie von Metzner in seinem Wahlprogramm gefordert, die Gebühren senken zu können. Die Reaktion auf diese „exotische“ Idee: vereinzelte Lacher, ansonsten aber Schweigen, wie bei den meisten Ausführungen Metzners, teils höfliches, teils eher schmunzelndes. Die Halle war bis etwa zur Hälfte bestuhlt, wobei auch ihre Breite bei weitem nicht ausgeschöpft wurde und von den angebotenen Sitzplätzen waren etwa zwei Drittel besetzt.

Die rund 100 Besucher der Veranstaltung kamen überwiegend wohl vor allem aus Interesse an dem Mann, der bislang einen Wahlkampf auf Sparflamme betrieben hat. Sicher auch aus Neugier, wie er sich im Vergleich mit dem langjährigen Platzhirsch Kiesl, 57, der bereits drei Wahlkämpfe erfolgreich bestritten hat, schlagen wird. Wobei die strikten Vorgaben zum Ablauf einen direkten Schlagabtausch kaum erlaubten.

Jürgen Metzner: Nach Haller Vorbild gegen den Leerstand vorgehen

Während Kiesl ein mehrseitiges, mit farbigen Fotos illustriertes und professionell gemachtes Prospekt verteilt, belässt es Metzner mit einem einseitig beschriebenen Handzettel, in dem er stichwortartig sein „Programm“ aufzählt. Bei der Vorstellungsrunde – jeder der beiden hatte dafür 15 Minuten Zeit – hielt er sich denn auch weitestgehend an diesen, die Punkte nacheinander aufreihend, darunter die Forderungen, nach dem Vorbild Schwäbisch Hall, die Eigentümer leerstehender Wohnungen mit Zuschüssen seitens der Gemeinde als Anreiz zu locken, zu vermieten, Baulücken zu schließen statt neue Baugebiete auszuweisen und wenn neue Baugebiete, dann nur für Familien mit Kindern „vor Ort“. Alles Schlagworte, die nicht gerade neu sind und bei denen die eigentliche Arbeit und Probleme erst dann beginnen, wenn man versucht, sie umzusetzen.

Kiesl dagegen, der ein ausgesprochenes Gefühl dafür hat, wie er ein Publikum „packen“ kann, sprach davon, dass „wir in den vergangenen Jahren gemeinsam Herausforderungen gemeistert, Weichen gestellt haben“, die Gemeinde Corona gut bewältigt habe, verwies auf die „Leistungsbilanz“ und dass „Leuchtturmprojekte realisiert worden seien, darunter der „Volltreffer“ (ob der Nachfrage) Pumptrackanlage, der Erhalt des Weihnachtsmarkts, dadurch dass die Verwaltung dessen Organisation übernommen hat, den Neubau, die Umgestaltung oder Erweiterung von sechs Kitas, die Modernisierung und Erweiterung der Gemeinschaftsschule, das Neubauwohngebiet Schafäcker in Weiler zum Stein samt Pflegeheim.

Jürgen Kiesl: „Leistungsbilanz“ und „Leuchtturmprojekte umgesetzt“

In Nellmersbach sei es gelungen, die schwierige Frage – angesichts des begrenzten Platzes in der Begegnungsstätte – entweder die Zahnarztpraxis oder die Ortsbücherei zu erhalten, mit einem „und“ zu beantworten. Über 200 neue Wohneinheiten seien in den vergangenen acht Jahren geschaffen worden, davon alleine über 40 in Schafäcker, von 2014 bis 2021 seien rund 560 neue Arbeitsplätze in der Gemeinde entstanden, habe die Gemeinde in den vergangenen acht Jahren rund 45 Millionen Euro investiert, 5,5 Millionen Euro an Zuschüssen bekommen, und das ohne hohen Schuldenstand.

Kiesl begründete seine erneute Kandidatur für eine vierte Amtszeit damit, dass man vor einem Umbruch, einer Zeitenwende, stehe. Unter seinen Zielen seien eine neue, nämlich „lebendige“ Ortsmitte in Nellmersbach und die weitere Stärkung des Ortskerns von Leutenbach – mit der Verlegung der Ortsbücherei in die ehemaligen Schlecker-Räume, dem Löwenplatz und einem neuen Wohn- und Geschäftsgebäude mit der BGW als Bauherr, der Gemeinde als Investor und Vermieter für Ladengeschäfte. So habe es sie selbst in der Hand, unliebsames Gewerbe zumindest von der Ortsmitte fernzuhalten und könne eine Rendite erwirtschaften. Kiesl ließ hier durchblicken, dass das jahrelange Suchen nach einem Metzger, der dort eine Filiale betreibt, offenbar nun endlich Erfolg hat. Typisch für ihn der Scherz am Schluss, charmant aufgreifend, dass die beiden Bewerber den gleichen Vornamen haben: „Bitte machen Sie am Wahlsonntag ihr Kreuz auf dem Stimmzettel bei ,Jürgen’, aber dort, wo dahinter ,Kiesl’ steht.“ Der Gag kam an.

Würde er gewählt, würde er für Schuldenabbau sorgen

Metzner warb für sich unter anderem mit „noch mehr“ Bürgerbeteiligung, dem Willen, Schulden der Gemeinde abzubauen, bis hin zur Schuldenfreiheit, und bekam schließlich verhalten-freundlichen Applaus.

Im Folgenden eine Auswahl der an die Bewerber gestellten Fragen. Warum denn in der ebenfalls vielbefahrenen Weiler Straße in Nellmersbach im Gegensatz zu anderen Durchfahrtstraßen in der Gemeinde (noch) kein Tempo 30 herrsche, so ein dortiger Anwohner. Kiesl verwies auf die Rechtsgrundlage, nämlich den Lärmaktionsplan der Gemeinde, dazu. Das Tempolimit werde von den Behörden dort bislang nicht genehmigt, wo das Verkehrsaufkommen und die Entfernung der Gebäude von der Straße nicht zu einer Überschreitung der erforderlichen Grenzwerte führen. Natürlich aber wäre aus Sicht der Gemeinde durchgehend Tempo 30 richtig und deshalb werde sie dranbleiben, so Kiesls Versprechen.

Albrecht Killinger, Sportvorstand des TSV Nellmersbach, wollte wissen, wie denn der „Zeithorizont“ für die Ortskernsanierung dort sei, das sei ja offensichtlich ein „Langzeitthema“, setzte er sarkastisch dazu. „Ich bin zuversichtlich, dass in der neuen Amtszeit, den nächsten acht Jahren also, einiges davon sichtbar wird“, so Kiesl vorsichtig, aus gutem Grund wohl.

Ein weiterer Nellmersbacher, deutlich jünger und erst vor drei Jahren zugezogen, wollte von Metzner wissen, was ihn mit der Gemeinde Leutenbach verbinde, warum er sich ausgerechnet dort für das Amt des Bürgermeisters bewerbe. Metzner, der sich bei der Vorstellung, als „knapp über 60-jährig“ beschrieb (er ist 62), räumte unumwunden ein, dass er Leutenbach bisher nur vom „beruflich Durchfahren“ (als Abschleppunternehmer) kenne. Er könne nicht behaupten und tue es auch nicht, die Gemeinde gut zu kennen.

Eine ehrliche Antwort, die ebenso knapp war wie die Veranstaltung selbst. Angesetzt waren zwei Stunden, nach bereits einer Stunde (davon eine halbe für die beiden Vorstellungen) gab es aber keine Fragen mehr. Reichte wohl aber auch so, um sich ein Bild zu machen, vor allem von Metzner. Kiesl dürften die allermeisten im Saale nach 24 Jahren im Amt schon ausreichend kennen.