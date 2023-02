Bürgermeisterwahl in Leutenbach: Bewerbungsphase beginnt – wer tritt an?

Bleibt der amtierende Schultes, Jürgen Kiesl, Bürgermeister in Leutenbach? Gibt es einen Wahlkampf mit mehreren Kandidaten? Diese Fragen werden sich nicht nur die Leutenbacher Bürger in den nächsten Tagen und Wochen stellen.

Ausschreibung des Bürgermeisteramts im Staatsanzeiger

Am Freitag, 10. Februar, ist die Ausschreibung des Amtes im Staatsanzeiger erfolgt. Damit beginnt die Bewerbungsfrist für das Leutenbacher Bürgermeisteramt am Samstag, 11. Februar. Ende der Bewerbungsfrist ist am Dienstag, 28. März.

Die Bürgermeisterwahl selbst in Leutenbach findet am Sonntag, 23. April, statt. Erhält keiner der Bewerber im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit, gibt es einen zweiten Wahlgang, der am Sonntag, 14. Mai, stattfinden würde.

Jürgen Kiesl hat seine erneute Kandidatur bereits vor Monaten angekündigt. Er war 1999 erstmals ins Amt gewählt worden, als Nachfolger des langjährige Bürgermeisters Horst Gebhard.