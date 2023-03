Bürgermeisterwahl in Leutenbach: Es gibt einen zweiten Bewerber

Bei der Bürgermeisterwahl in Leutenbach am Sonntag, 23. April, gibt es außer dem Amtsinhaber Jürgen Kiesl mindestens einen weiteren Bewerber. Das hat die Gemeindeverwaltung am Montag, 20. März, nachmittags mitgeteilt.

Amtsinhaber bekommt Konkurrenz: Kiesl war bislang einziger Bewerber

Wer das ist, darf das Rathaus wegen des Datenschutzes nicht öffentlich sagen oder weitergeben. Die Bewerbungsfrist läuft am Dienstag, 28. März, ab. Kiesl hatte seine Bewerbung unmittelbar mit dem Beginn der Frist abgegeben und sein Name wird deshalb als Erster auf den Stimmzetteln stehen.

Dadurch, dass es einen Mitbewerber gibt, ist auch klar, dass am Mittwoch, 12. April, in der Rems-Murr-Halle eine öffentliche Kandidatenvorstellung stattfindet (Beginn 19 Uhr). Dies hatte der Gemeinderat davon abhängig gemacht, dass es noch mindestens einen weiteren Bewerber gibt.