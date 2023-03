Bürgermeisterwahl in Leutenbach: Gibt es eine öffentliche Kandidatenvorstellung?

Es wird eine öffentliche Bewerbervorstellung vonseiten der Gemeinde zur Bürgermeisterwahl (am Sonntag, 23. April) geben, sofern mindestens zwei (zugelassene) Bewerber antreten. Diese fände am Mittwoch, 12. April, statt (Beginn 19 Uhr).

Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, ebenso, dass es eine weitere öffentliche Vorstellung geben würde, sollte es einen zweiten Wahlgang (am Sonntag, 14. Mai) brauchen und zu diesem, weil dieser formal ebenfalls eine Neuwahl wäre, neue (zugelassene) Bewerber hinzukommen würden. Diese zweite öffentliche Vorstellung fände dann am Mittwoch, 3. Mai, Beginn ebenfalls 19 Uhr, statt. Für beide Veranstaltungen wäre der Ort jeweils die Rems-Murr-Halle.

Diese viele „wenn“ und „wäre“, also alles unter Vorbehalt, sind auch deshalb notwendig, weil die Voraussetzung dafür bislang eben nicht erfüllt ist. Stand heute ist der einzige Bewerber Amtsinhaber Jürgen Kiesl. Es gäbe also nur eine öffentliche Kandidatenvorstellung, die die Gemeinde organisiert, wenn er einen Konkurrenten bekäme, sich bis zum Ende der Bewerbungsfrist am Dienstag, 28. März, noch mindestens ein weiterer Bewerber meldet.

Bewerber haben Anspruch auf Gleichbehandlung

Es geht deshalb im Folgenden weiter im Konjunktiv. Wie die Kandidatenvorstellung(en) dann ablaufen würde(n), würde der Gemeindewahlausschuss festlegen. Neutralität, Objektivität müssen gewährleistet sein, die Bewerber haben Anspruch auf Gleichbehandlung, es darf vom Procedere her also keinen Amtsbonus geben. Das heißt zum Beispiel und vor allem, dass, wenn sie sich vorstellen, jeder von ihnen die gleiche Redezeit hat (ob er/sie diese auch voll ausschöpft, bleibt ihm/ihr überlassen, länger als die Vorgabe geht auf jeden Fall nicht. Der Ausschuss legt auch die Dauer fest, die jedem maximal zur Verfügung steht.

Das gilt auch für die zweite „Runde“, die üblich ist, nämlich Fragen der Bürger. Hier kann er bestimmen, wie lange jeweils maximal die Fragezeit sein darf, aber vor allem, wie lange die Bewerber zu jeder Frage antworten dürfen. Auch die Reihenfolge bei den Antworten wird wohl noch festzulegen sein, vermutlich wird es auf „rotieren“ hinauslaufen.

Der Ausschuss kann auch festlegen, ob und wie die Bewerber im Anschluss, beziehungsweise zum Abschluss noch mal frei das „letzte Wort“ bekommen. Üblich ist, bei der Reihenfolge der Vorstellungen nach dem Eingehen der Bewerbungen vorzugehen, damit wäre also Kiesl in jedem Fall als Erster an der Reihe.

Das Prozedere bei der Vorstellungsrunde wäre noch festzulegen

Auch das obliegt dem Ausschuss und wird nicht immer einheitlich gehandhabt: nämlich zu entscheiden, ob und dass die anderen Bewerber während einer Vorstellung draußen vor der Tür warten müssen, um ihnen nicht die Gelegenheit zu geben, auf ihre(n) Vorgänger zu reagieren, auf das Gehörte ihre eigene(n) Vorstellung(en) hin anzupassen. Dass bei der Vorstellungsrunde stets nur einer der Bewerber in der Halle sein darf, ist die übliche Praxis. Da geht es um Chancengleichheit und damit Gleichbehandlung.

In der Sitzung des Gemeinderats leitete bei diesem Tagesordnungspunkt natürlich nicht Kiesl die Beratung, der nahm, weil selbstredend befangen, statt dessen bei den Zuhörern Platz. Es übernahm sein Stellvertreter, der Sprecher der FWG-Fraktion Erwin Schmidt, der sich wie gewohnt kurz und knapp hielt, die wesentlichen Eckpunkte zusammenfasste.

Wenn es mehrere Bewerber gibt, ist von Interesse der Öffentlichkeit auszugehen

Hauptamtsleiter Jakob Schröder betonte, noch ein Mal, dass die Gemeinde, von der Gemeindeordnung her, keineswegs zu einer öffentlichen Kandidatenvorstellung verpflichtet sei. Sie kann den Bewerbern die Gelegenheit dazu geben, muss es aber nicht, es liegt in ihrem Ermessen. Sie wird dies aber bejahen, wenn sie von einem, „objektiven Interesse der Öffentlichkeit“ daran ausgeht.

Das dürfte in der Regel schon in dem Moment gegeben sein, wenn es mindestens zwei Bewerbungen gibt. Wobei man sich darüber streiten könnte, das aber in der Regel tunlichst unterlässt, ob das auch für den gar nicht so seltenen Fall gibt, dass einer oder mehrere Bewerber „Spasskandidaten“ sind, ob es also wirklich ein öffentliches Interesse daran gibt, dass auch dieser oder diese sich vorstellen.

Klar ist zudem, dass wenn das Ganze ein „Kann“, aber kein „Muss“ ist, dass die Bewerber keinen Rechtsanspruch auf eine offizielle Vorstellung haben, weil, so die Gemeindeordnung, diese nur dem Interesse der Öffentlichkeit dienen soll und nicht dem eigenen der Bewerber.

Termin der Vorstellung liegt in den Osterferien und ist damit nicht optimal

Ein Thema, wenn auch nicht strittig, zumindest im Gemeinderat, war dort zudem der von der Verwaltung empfohlene und vom Gremium so beschlossene Termin für die Bewerbervorstellung vor dem ersten Wahlgang. Er liegt in den Osterferien und ist deshalb nicht optimal, das räumt auch die Verwaltung ein. Ein früherer Termin, eine Woche vorher, sei aber nicht zu empfehlen, weil dieser sonst zu dicht am Ende der Bewerbungsfrist läge, so Schröder. Ein späterer, ebenfalls eine Woche danach, sei jedoch auch nicht ratsam, weil man damit zu dicht an den Wahltermin heranrücken würde.