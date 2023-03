Bürgermeisterwahl in Leutenbach: Wer ist Herausforderer Jürgen Metzner?

Zum Interview mit der Zeitung kommt Jürgen Metzner nicht alleine. Der Herausforderer des Leutenbacher Amtsinhabers Jürgen Kiesl bringt als Verstärkung Norbert Chmelar mit, Urgestein, allerdings auch Außenseiter der Schorndorfer Kommunalpolitik. Mit diesem und einem weiteren Bewerber hatte Metzner bei der Kommunalwahl 2019 für den dortigen Gemeinderat kandidiert, sie blieben weit davon entfernt, ins Stadtparlament einzuziehen.

Chmelar oder Metzner? Anfangs sei noch offen gewesen, wer kandidiert

Metzner bekommt man als Wähler (so man ihm die Stimme gibt) nicht ohne Chmelar, das ist zumindest der Eindruck, der sich nicht nur beim Interview aufdrängt. Aber das räumen die beiden eigentlich ganz offen ein.

Denn es sei anfangs offen gewesen, wer denn von ihnen beiden in Leutenbach kandidieren soll.

Und so ist Chmelar mit seiner Erfahrung denn auch offenkundig Metzners Mentor und wohl auch Wahlkampfmanager. Ja, Chmelar habe ihn erst auf die Idee gebracht. Mit seiner Kandidatur wolle er „eine demokratische Wahl ermöglichen“, denn eine Wahl gebe es ja immer erst mit Auswahl.

Leutenbach brauche wegen der Schulden Neuansiedlungen von Betrieben

Dass es schwer wird, sei ihnen beiden klar. Kiesl könne schließlich so schlecht nicht sein, wenn er dreimal gewählt wurde. Kommunalpolitisch interessiert sei er durchaus, allerdings bislang auf Schorndorf konzentriert, so Metzner, der mittlerweile allerdings in Asperglen, einem Teilort von Rudersberg, lebt und dort auch sein Abschleppunternehmen hat. Durch dieses sei er bislang ab und an nach Leutenbach gekommen, nämlich für Pannendienst. Von daher wisse er auch, dass ein solcher dort fehle bislang. Überhaupt, würde er gewählt, sähe er es als notwendig an, die „Wirtschaftslage von Leutenbach zu verbessern“, damit die Gemeinde nicht mehr so viele Schulden hat. Geht es etwas konkreter? Also er würde versuchen, „alternative Forschung“ nach Leutenbach zu bekommen, im Sinne von alternativen Energien, zum Beispiel Wasserstoff, der werde ja auch gefördert. Zu den Schulden ergänzt Metzner, er sei der Meinung, dass eine Kommune gar keine haben dürfe, und verweist auf seinen Heimatort Winterbach. Auch von daher seien Neuansiedlungen von Betrieben wichtig.

Er sei sich der Herausforderungen, die das Amt habe, was auf ihn zukommen würde, bewusst, versichert Metzner, er sehe es ja am Schorndorfer OB. Metzner ist ledig, kinderlos, hat eine Lebensgefährtin. Wenn er eine Idee habe, dann werde auch was draus. Er verweist darauf, dass er aus einem Ingenieurbüro komme, das sein Vater gegründet hatte und das er ein paar Jahre lang geleitet habe. Er selbst ist gelernter Maschinenbautechniker.

Sein Alter sei kein Handicap, die Erfahrung mache es im Berufsleben aus

Sein Alter, 62, sieht Metzner nicht als Handicap: „Je älter, desto besser“, die Erfahrung mache es aus, das zeige sich überall im Berufsleben. Natürlich wäre er ein Seiteneinsteiger, Neuling im Amt. Chmelar schaltet sich ein, nicht zum ersten Mal. Im Leutenbacher Rathaus gebe es doch sicher genug gute Mitarbeiter, das wäre also kein Problem aus seiner Sicht. Er verweist außerdem auf den legendären Remstalrebellen Helmut Palmer, dessen OB-Kandidaturen. Und noch mal: „Zu einer Wahl gehören immer mindestens zwei.“

Wie wird er denn seinen Wahlkampf gestalten, wird er überhaupt einen machen? Also, er erwarte nicht, dass er Kiesl „sofort verdrängt“, so Metzner, „aber einen Versuch ist es wert“. Man dürfe allerdings nicht zu viel erwarten. Was hat er konkret vor? Also die Liste der örtlichen Vereine habe er sich besorgt, die werde er auf jeden Fall besuchen. Alle? Ja, noch habe er aber keinen Kontakt aufgenommen. Sie seien am Überlegen, ob sie einen Flyer machen, so wie bei der Gemeinderatswahl 2019 in Schorndorf, wo sie den auf den Wochenmärkten verteilt haben, keinen regelrechten Prospekt allerdings, wegen der Kosten. Eigene Wahlkampfveranstaltungen, etwa in Gaststätten oder Vereinsheimen, plane er nicht.

Auf Leutenbach seien sie durch Zeitungsartikel gekommen

Wieder Chmelar: Sie setzten vor allem auf die öffentliche Kandidatenvorstellung, gingen davon aus, dass es da auch zu einem direkten Schlagabtausch der Bewerber komme und sich die Leute dort direkt ein Bild von diesen machen würden. Social Media? Nein, sei nichts geplant. Aber sie müssen doch erst mal den Bekanntheitsgrad von Metzner steigern, versuchen, den gewaltigen Rückstand in dem Punkt gegenüber Kiesl etwas zu verringern? Also, nach allem, was sie aus der Gemeinde zu hören bekämen, sei der dort ja ziemlich beliebt. Von daher wären zehn Prozent der Stimmen schon ein Riesenerfolg. Wie kamen sie überhaupt auf Leutenbach? Na ja, eben durch die Zeitungsartikel, dass darin stand, dass bislang nur Kiesl kandidiere.

Die Wahl müsse „sachlich abgehandelt“ werden, betont Metzner, „nach Themen, es geht nicht darum, ob einer gut reden kann“. Metzner wirkt in der Tat nicht wie ein begnadeter Rhetoriker, allerdings auch nicht wie ein Dampfplauderer, sondern abwägend, bevor er spricht. Traut er sich zum Beispiel das Auftreten vor vielen Leuten zu, das ein Bürgermeister ja auch können muss, er kommt doch sehr zurückhaltend rüber? „Also schüchtern bin ich nicht.“ Der Beliebtheitsgrad von Kiesl sei ihnen wohl bewusst. Aber wenn er anfange, die Vereine „abzugrasen“, werde er dort schon Informationen bekommen für seinen Wahlkampf, glaubt Metzner.

Patent für selbstentwickeltes Teil an der Hinterachse des Porsche 911 Carrera

Er setzt auch auf den Überraschungseffekt, man würde ihn oft unterschätzen. Er habe zum Beispiel einst ein Teil für die Hinterachse am (eigenen) Porsche 911 Carrera selbst entwickelt und dafür auch ein Patent. „Viele haben da zuerst gedacht, ich hätte eine Schraube locker.“ Ist er ein Autonarr, dabei sagt er doch, es gebe in Deutschland ein CO2-Problem? Also man könne schon sagen, „dass ich Benzin im Blut habe“. Den Porsche habe er leider nicht mehr, dafür ein ebenfalls sehr flottes Motorrad.

Frage von ihnen zum Schluss, sie wollen gleich noch nach Weiler zum Stein, sich dort umschauen: Wie weit sei es denn dorthin?

Bürgermeisterwahl und Kandidatenvorstellung

Die Wahl findet am Sonntag, 23. April, statt. Eine öffentliche Kandidatenvorstellung veranstaltet die Gemeinde am Mittwoch, 12. April, in der Rems-Murr-Halle (Beginn 19 Uhr).