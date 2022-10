Bürgerwerkstatt in Leutenbach fordert: Gemeinde solle mehr für Ältere tun

Rund 50 Teilnehmer hatte eine „Bürgerwerkstatt“ am Donnerstagabend in der Nellmersbacher Halle. Diese soll laut Bürgermeister Jürgen Kiesl ein Gemeindeentwicklungskonzept mit dem Zieljahr 2035 „vorbereiten“: „Eine Kommune ist bekanntlich nie fertig, sondern entwickelt sich immer weiter“. Kiesl verwies dazu auch auf die hohe Zahl an jährlichen Weg- und Zuzügen.

Bürgerwerkstatt soll Leitziele für Leutenbach entwickeln

Beides, die Bürgerwerkstatt und den Plan zu einem Gemeindentwicklungskonzept, hatte der Gemeinderat bei einer Klausurtagung im April beschlossen. Erste solle die „Grundlagen“ für das Konzept erarbeiten, so Kiesl. Vom Gremium wurde auch drei zentrale „Handlungsfelder“ beschlossen: Lebens- und Wohnraum; Freizeit, Kultur und Sport; Natur, Umwelt und Klima. Aus diesen sollen „Leitziele“ erarbeitet werden.

Kiesl stellte auf Nachfrage eines Teilnehmers allerdings auch klar, dass die Bürgerwerkstatt kein Bürgerentscheid sei. Sie treffe keine bindenden Entscheidungen, sondern berate nur, wenn man so wolle, gebe Empfehlungen, die Richtschnur für den Gemeinderat, der letztlich das Sagen habe, sein sollen. Die Bürgerwerkstatt sei ein „offener Prozess“, solle Impulse geben, „damit die Gemeinde weiß, woher der Wind weht“.

Die Teilnehmer teilten sich entsprechend den Handlungsfeldern anschließend in drei workshopartige Arbeitsgruppen auf, wobei die für den Bereich Lebens- und Wohnraum den deutlich größten Zulauf hatte, die anderen beiden lagen etwa gleichauf. Im Verlauf des Sammelns von Vorschlägen, Anregungen und Wünschen wurde deutlich, dass vor allem Nellmersbacher gekommen waren, naheliegend zum einen aufgrund des Veranstaltungsorts, aber auch, weil die Gemeinde in diesem Teilort in der Tat Größeres plant.

Der durch die geplante Verlegung des Kunstrasenplatzes freiwerdenden Platz soll zu einer „neuen Ortsmitte“ umgestaltet werden, mit einem Mix aus Nutzungen. Wobei von einer „alten“ Ortsmitte in Nellmersbach eigentlich keine Rede sein kann, es ginge also darum, überhaupt erst mal eine Ortsmitte zu schaffen. Keine große Rolle, zumindest direkt, spielte der weitere Plan der Gemeinde, möglicherweise, wegen des Bedarfs dafür, das Gewerbegebiet zu erweitern, was vor allem bei den unmittelbaren Anwohnern umstritten ist.

In der Runde stellte sich auch schnell heraus, dass viele Nellmersbach ihren Ort gegenüber vor allem dem Teilort Leutenbach benachteiligt, „unterversorgt“ sehen, wenn auch die von einer Teilnehmerin ausgesprochene Behauptung, Nellmersbach habe „nix, außer der S-Bahn-Station“, einem Faktencheck bei weitem nicht standhält. Aber diese steile These gibt doch zumindest das Lebensgefühl, den subjektiven Eindruck, wieder, mit dem diese Frau durchaus nicht alleine stehen dürfte.

Die Gemeinde soll seniorengerechter werden

In puncto Wohnen und Leben wurde vor allem der Ruf nach Angeboten für Ältere, also unter anderem betreutes Wohnen, Mehrgenerationenhäuser, -treffpunkt oder -begegnungsstätte laut, überhaupt, dass der Ort und die Gemeinde insgesamt mehr seniorengerecht werden. Aber auch dass mehr für Menschen mit einer Behinderung (Rollstuhlfahrer) und Radfahrer getan wird. Ein „heißes Eisen“ ist auch der Durchgangsverkehr.

Es kam die Forderung nach Lärmmessungen, nach dem Verbot von Schwerlastverkehr durch die Orte und nach „mehr Umgehung“. Wobei, wenn darunter Umgehungsstraßen gemeint sein sollten, das kaum vereinbar sein dürfte mit den Vorstellungen der Gruppe Natur-, Umweltschutz und Schutz vor dem Klimawandel. Interessant war auch, dass die Gegner der Gewerbegebietserweiterung ihre Ablehnung nicht direkt, nicht als eine Forderung, an diesem Abend vorbrachten. Von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, konzentrieren sich die Gewerbegebiete in der Gemeinde auf Nellmersbach, auch die Nähe zur B 14 und zur S-Bahn-Linie spielen hier eine Rolle.