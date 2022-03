Die Fortsetzung der Bundesstraße 14 als Ortsumfahrung von Winnenden ist 2009 eröffnet worden. Im Sommer vor 13 Jahren waren Viadukt und Tunnel sowie Straßen bis kurz nach den Aus- und Einfahrten zum Leutenbacher Teilort Nellmersbach vierspurig befahrbar. Eine Pressemitteilung aus dem Regierungspräsidium (wir haben am 25. März in einer Meldung auf Seite B 3 berichtet) hat deshalb so manchen überrascht: Im Sommer will das Bundesverkehrsministerium einen Abschnitt der kurzen Strecke sanieren