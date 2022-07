B14: Fahrverbot und saftige Geldstrafe nach Drängelei im Leutenbachtunnel

Mit einem Einspruch gegen einen Strafbefehl hat ein 34-Jähriger aus Winnenden vor der Strafabteilung des Waiblinger Amtsgerichts vergeblich versucht, um sein viermonatiges Fahrverbot wegen Straßenverkehrsgefährdung herumzukommen. Auch die Geldstrafe von 70 Tagessätzen zu jeweils 50 Euro hat er akzeptiert, nachdem ihm das Video aus der Überwachungskamera vorgespielt wurde und eine andere Autofahrerin gegen ihn ausgesagt hatte.

Der 34-jährige Beschuldigte bestritt zunächst vor Gericht, die 28-Jährige aus Fellbach am 23. Dezember vergangenen Jahres gegen 18.15 Uhr rechts überholt und beim Einscheren ausgebremst zu haben. Er habe die andere Autofahrerin auch weder von hinten angehupt noch ihr die Lichthupe gegeben, wie der Stuttgarter Staatsanwalt Hickl ihm vorwerfe. „Vor mir ist jemand ausgeschert, ohne zu blinken“, beschrieb der Angeklagte die damalige Verkehrssituation im Leutenbachtunnel aus seiner Sicht. Deshalb habe er den Sicherheitsabstand nicht mehr einhalten können.

Frau war gerade am Überholen, als sie sich vom Angeklagten bedrängt fühlte

„Haben Sie das Video gesehen?“ Diese Frage von Richterin Figen Basoglu-Waselzada bejahte der Winnender, wohl wissend, dass darauf nicht alles zu sehen war, was in der Anklage stand. Es kam in diesem Fall schon auch auf die Aussage der Fellbacherin an, die sich von dem Winnender in Gefahr gebracht fühlte und diesen deshalb bei der Polizei angezeigt hat. „Im letzten Viertel des Tunnels hab’ ich einen kleinen Transporter überholt und da hat mich einer von hinten bedrängt“, meinte die Zeugin und vermeintlich Geschädigte.

Der Angeklagte habe sie dann rechts so knapp überholt, dass sie in Richtung Betonwand habe ausweichen müssen, erzählte die Zeugin weiter. 200 oder 300 Meter weiter vorne hätte der Winnender übrigens genau dasselbe mit einem anderen Autofahrer noch mal gemacht. „Ich habe mich bedrängt gefühlt, sonst hätte ich mich nicht zu einer Anzeige entschlossen“, begründete die Fellbacherin, warum sie sich das Kennzeichen des Winnenders für den Rest des Weges gemerkt hat und damit zur Polizei gegangen ist.

Staatsanwalt droht damit, den Führerschein ganz wegzunehmen

„Wenn ich das zweimal gemacht haben soll, wieso hat mich dann der andere nicht angezeigt“, fragte sich der Beschuldigte. Richterin Basoglu-Waselzada stellte die Gegenfrage: „Bleiben Sie bei Ihrem Einspruch gegen den Strafbefehl?“ Der Verteidiger Tim Schwarz fragte sich, ob die Strafe für das Verhalten seines Mandanten im Straßenverkehr gerechtfertigt sei, worauf der Ankläger meinte, „wenn ich plädieren muss, beantrage ich sechs Monate Sperre für die Fahrerlaubnis.“

Damit war es für den Anwalt Zeit, mit seinem Mandanten vor die Türe des Gerichtssaales zu gehen und ein Gespräch darüber zu führen, dass diesem im Falle einer Verurteilung viel mehr blühen könnte, als wenn er den Strafbefehl akzeptiert. „Wir nehmen den Einspruch zurück“, sagten die beiden, nachdem sie wieder in den Saal gekommen waren. Sie schluckten die Kröte von 3500 Euro Strafgeld und vier Monaten Fahrverbot. Eingelegt hatten sie den Einspruch vor allem wegen des Fahrverbots, denn der Winnender ist im Außendienst tätig und dringend auf seinen Führerschein angewiesen.

Am Ende war es ihm jedoch lieber, den Führerschein vier Monate lang zu den Akten zu geben und dann wiederzubekommen, als eine Entziehung der Fahrerlaubnis zu riskieren, nach der er den Führerschein hätte neu machen müssen.