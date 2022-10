Backwaren, Kaffee, Nudeln und Saft: Nellmersbach hat jetzt eine Mini-Markthalle

Über ein Jahr nachdem die Filiale der Bäckerei Pflumm an der Bahnhofstraße 26 geschlossen hat, ist in das dortige Geschäft wieder Leben eingekehrt. Die Freybauern aus Burgstetten sind eingezogen und haben einiges vor. Keinesfalls bieten sie "nur" Backwaren an. Ihre Vision: die kleinste Markthalle in Württemberg.

Auch wenn Wolfgang Klotz von den Freybauern aus Burgstetten sagt „wir wollen kein Vollsortimenter sein“, gibt es im Geschäft doch überraschend viel Auswahl. Käse aus Bittenfeld, Kaffee aus Hegnach, Eier und Kartoffeln aus Leutenbach, Fleisch aus Auenwald und etliches mehr. „Unsere Produkte kommen alle aus der Region. Die maximale Entfernung beträgt etwa 50 Kilometer“, sagt Klotz. Keine Rolle spielen für ihn dabei etwa Siegel. „Wir kennen alle, die mit uns arbeiten. Wir wissen, dass unsere Partner gut und vor allem bodenschonend arbeiten. Dass wir sie, kennen ist für uns das Wesentliche“, erklärt Klotz.

Herzstück des Geschäfts ist die Backstube

Wieso die Freybauern gerade jetzt den Schritt hin zu einer eigenen Filiale gewagt haben? „Eigentlich ist es in diesen Zeiten verrückt, so etwas zu tun“, sagt Wolfgang Klotz und lacht. Und trotzdem ist er gerade froh über das Konzept: Regional, keine weiten Wege. „Wir sind nicht abhängig von intransparenten Lieferketten. Ich bin überzeugt davon, dass das richtig ist.“ Bisher haben die Freybauern ihre Produkte zwar auch vertrieben, aber längst nicht so professionell wie jetzt. Wer möchte, kann ein Gefäß mitbringen und sich vor Ort den Most und Saft der Freybauern abfüllen. „Noch sind wir nicht ganz fertig, aber unser Sortiment nimmt so langsam gestalt an“, erzählt Klotz.

Herzstück der Nellmersbacher Mini-Markthalle ist die Backstube. An zwei Tagen in der Woche backt Bäckermeister Heinz Stark frische Waren. „Wir haben immer verschiedene Brotsorten da, die wir regelmäßig variieren. Im Winter eher kräftiger, im Sommer mediterran“, sagt Stark. Auch Hefezopf (mit und ohne Rosinen), sowie Brezeln und Käsestangen bieten die Freybauern in Nellmersbach an. „Wir haben uns dafür entschieden, dass wir wenige Produkte verkaufen, diese dann jedoch in einer hohen Qualität“, sagt der Bäckermeister.