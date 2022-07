Besuch im Wasserwerk Murrtal bei Burgstetten ist am 15. Juli möglich - Hüpfburg für Kinder

Am Freitag, 15. Juli, findet von 13 bis 19.30 Uhr ein Tag der offenen Tür beim 2020 eröffneten Wasserwerk Murrtal statt. Hierzu laden der Zweckverband Wasserversorgung Nordostwürttemberg (NOW) und die am Wasserwerk beteiligten Kommunen Allmersbach im Tal, Aspach, Burgstetten, Leutenbach und Oppenweiler sowie die Stadtwerke Backnang GmbH alle Interessierten ein.

Neben Führungen durch das moderne Wasserwerk mit seiner aufwendigen Technik gibt es allerlei Informatives rund um das Thema Wasserversorgung. Für Kinder werden verschiedene Attraktionen (unter anderem eine Hüpfburg) geboten. Verpflegung ist auch vorgesehen.

Das Wasserwerk befindet sich südlich von Burgstetten-Erbstetten. Die Zufahrt erfolgt über die Straße „Im Neugreut“ (Burgstetten). Es bestehen Parkmöglichkeiten beim Wasserwerk.

Winnenden hat sich für eigene neue Wasserwerke entschieden, das zweite wird bald eröffnet

Für den Leutenbacher Bürgermeister Jürgen Kiesl ist die Veranstaltung für die Öffentlichkeit Anlass, sich einmal mehr über die aus seiner Sicht richtige Entscheidung für die Kooperation zu freuen. Stadt und Gemeinderat Winnenden haben damals ungefähr zur gleichen Zeit entschieden, mit den Stadtwerken und dem Bau zweier neuer eigener Wasserwerke einen anderen Weg einzuschlagen. Das zweite Wasserwerk bei Birkmannsweiler wird am 23. Juli eröffnet und ebenfalls bei einem Tag der offenen Tür besichtigt werden können.

Bürgermeister Kiesl: Leutenbach war Zugpferd und ist nun froh über die sichere Versorgung mit Trinkwasser

Doch auch innerhalb der teilnehmenden Gemeinden musste noch Überzeugungsarbeit geleistet werden: „Die Gemeinde Leutenbach war eines der Zugpferde für den Bau des Wasserwerks Murrtal“, schreibt Jürgen Kiesl in einer Mitteilung an die Winnender Zeitung. „Vor allem die Enthärtung des Wassers stieß auf erheblichen Widerstand innerhalb des Wasserverbands Söllbachgruppe. Nach intensiven Diskussionen in einer Bürgerversammlung unter Beteiligung des damaligen NOW-Geschäftsführers Ernst Rommel stimmte der Leutenbacher Gemeinderat sowohl für die Gemeindewerke Leutenbach wie auch in der Verbandsversammlung der Söllbachgruppe für einen Beitritt zur NOW-Konzeption.“

Er selbst sei von Anfang an ein Verfechter des Projekts gewesen, betont Kiesl: „Dank des Wasserwerks Murrtal haben wir nicht nur weniger hartes Wasser, sondern auch eine konstant hohe Wasserqualität. Die große Bedeutung des neuen Wasserwerks zeigt sich in der aktuellen Trockenphase, wo die Wasservorkommen im Land stark gesunken sind. Wir können ruhig schlafen, was das Trinkwasser anbelangt. Gemeinsam sind wir stark und können die Menschen auch in kritischen Zeiten mit ausreichend Wasser in bester Qualität versorgen!“