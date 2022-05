Breitbandausbau in Leutenbach: Glasfaser bis ans Haus

Glasfaser bis ans Haus oder sogar hinein, das wird die nächste Stufe des Breitbandausbaus nun auch in Leutenbach. Oder um es im Fachjargon zu sagen: FTTC (für „File to the Curb“) war gestern, die Zukunft heißt FTTB (B für „Building) oder gleich FTTH (H für „Home“). Oder, um es damit weiter zu treiben: Das VDSL-(Very high speed digital subscriber Line)-Netz, das das Telekommunikationsunternehmen Wisotel aus Schwäbisch Gmünd, früher Backnang, seit rund zehn Jahren im westlichen Rems-Murr-Kreis betreibt, kurz gesagt das sogenannte Vectoring, ist „out“, nicht mehr Stand der Technik.

Bislang sind bis zu den Kabelverzweigern (in den bekannten grau-weißen Multifunktionskästen) zwar Glasfaserleitungen verlegt, von dort bis zu den Häusern allerdings Kupferdraht, der weniger Datenübertragung zulässt, aber vor allem deutlich störanfälliger ist. Dieser Flaschenhals, wie Fabian Schatton sagt, wird nun beseitigt, oder wie seine Kollegen und die Konkurrenten anderer Anbieter es gerne auch ausdrücken, auf „die letzte Meile“ kommt nun auch noch Glasfaser.

Schatton ist für die kommunalen Projekte bei Wisotel zuständig. Er wird die Pläne, den vorgesehenen Ausbau, bei der Informationsveranstaltung am Mittwoch, 1. Juni, in der Gemeindehalle in Weiler zum Stein vorstellen und natürlich auch Fragen, die kommen, beantworten (Beginn 19 Uhr). In Weiler zum Stein findet das vor allem deshalb statt, weil es in dem Teilort mit dem Ausbau losgeht. Wisotel wird dabei an sein bereits vorhandenes, noch so ein Englischsprech, „Backbone“-Netz (Hauptstrang, Rückgrat, Schatton spricht selbst von „Halsschlagader“) andocken, den Hauptverteilungspunkt, der südlich von Leutenbach liegt. „Das Netz wird nun durch den Ausbau feingliedriger, kleinteiliger“, erklärt Schatton.

Im August soll es losgehen, in Segmenten von jeweils 40 bis 80 Wohneinheiten

Er geht davon aus, dass, Stand heute, die Arbeiten im August beginnen und damit die ersten Weilermer Haushalte wohl schon im September Gigabit-Geschwindigkeit bei der Datenübertragung bekommen können. Der Ausbau soll abschnittsweise, in Segmenten von jeweils 40 bis 80 Wohneinheiten erfolgen. Wo der fertig ist, wird jeweils sofort und damit laufend angeschlossen, können die betreffenden Anschlüsse umgehend aktiv geschaltet werden.

Schatton betont, dass eine Tiefbaufirma beauftragt ist, in der deutsch gesprochen wird. Das mag zunächst nicht unbedingt vorrangig erscheinen, man erinnere sich aber an den Pfusch eines ausländischen Subsubunternehmers beim Breitbandausbau im Nellmersbacher Gewerbegebiet. Noch eines ist ihm in diesem Zusammenhang wichtig: Die Kabel würden nicht „mindertief“ verlegt, sondern in etwa 50 Zentimetern Tiefe im Gehweg, seien damit vor Frost und Erschütterungen durch Schwertransporter geschützt. Man achte auch darauf, dass nachverkabelt werde, wo immer möglich, wenn in Kommunen Gehwege gerichtet werden, so geschehen etwa in Obersulm und Wüstenrot. „Es wäre ja Quatsch, nach Sanierungen bald wieder alles dort aufzureißen.“

Nellmersbach und Leutenbach im kommenden Jahr an der Reihe

Schatton geht davon aus, dass die Arbeiten in Weiler zum Stein drei bis vier Monate dauern, damit noch in diesem Jahr fertig werden könnten, wobei das auch von der Witterung abhängt, davon, wann der Wintereinbruch kommt. Nellmersbach und Leutenbach sind im neuen Jahr an der Reihe. Schatton rechnet mit insgesamt etwa 18 Monaten Bauzeit, inklusive abschnittsweisen Verkehrssperrungen und -umleitungen, Beeinträchtigungen bei Zu- und Abfahrten von Grundstücken. Wo es keinen Gehweg gibt, wird das Kabel in einen sogenannten Stufengraben am Straßenrand verlegt.

Auch Hertmannsweiler wird angeschlossen, danach oder parallel. Ebenso in Schwaikheim wird Wisotel im kommenden Jahr ausbauen, auch dort wird das eventuell bereits parallel laufen. Man sei da auch mit anderen Tiefbauunternehmen noch in Verhandlungen, habe für den ersten Bauabschnitt, zu dem auch Aspach gehört (wo es überhaupt losgeht, im Juli in Allmersbach am Weinberg), sowie Bittenfeld, die Budgetfreigabe im Rücken, um 10.000 Wohneinheiten anzuschließen, so Schatton. Er führt die Initiative von Wisotel vor allem darauf zurück, dass es inzwischen zu einem Konzern gehört, ein Unternehmen der Strategic Fiber Networks GmbH ist, dahinter stehe wiederum ein finanzstarker Investor. Die Glasfaserbranche sei lukrativ für Anleger.

Bei der Anschlussquote Deutschland weit hinter Portugal und Spanien

Schatton verweist darauf, dass Deutschland beim Ausbau immer noch hinterherhinke. In Portugal besäßen mittlerweile 93 Prozent aller Haushalte einen Glasfaseranschluss, in Spanien 89 Prozent, hierzulande seien es bislang nur 22 Prozent. Den Vorteil von Glasfaser beschreibt er so: „Da gibt es keine Datenstaus mehr, keine gemeinsame Autobahn, die sich alle teilen, jeder Kunde hat seine eigene Faser, sprich Strecke.“

Klarer Fall, dass Wisotel auf viele Kunden hofft, vor allem davon ausgeht, dass die Bestandskunden den nächsten Schritt mitgehen. Es geht auch darum, sich vor Konkurrenz zu wappnen, dem Abwandern von Kunden. Ein Trumpf dabei, glaubt Schatton, könnte sein, dass Ansprechpartner, in Gestalt des Callcenters von Wisotel, im relativ nahen Gmünd sind.

Wer vor Baubeginn unterschreibt, bekommt den Hausanschluss umsonst

Wisotel wirbt aber mit noch etwas anderem, wahrscheinlich für Schwaben deutlich Gewichtigerem: Für den Anschluss müssen Hauseigentümer eine Nutzungsvereinbarung abschließen. Der Anschluss kostet etwa 1000 Euro je Gebäude. Wer die Vereinbarung „rechtzeitig“, das heißt vor Beginn der Bauarbeiten, unterschreibt und einen Internetanschluss mit 24 Monaten Mindestvertragslaufzeit beauftragt, erhält den Hausanschluss kostenlos. Außerdem bietet Wisotel Beratung zum Thema Inhaus-Verkabelung an.