Die Gemeinde Leutenbach kündigt an, dass sie nun auch zusätzliche Impftermine gegen Covid-19 für Bürgerinnen und Bürger über 70 Jahre zu vergeben hat, wenn der Impftruck in Leutenbach Station macht. Dies ist am Samstag, 24. April (Ersttermin), und Samstag, 15. Mai (Zweittermin), der Fall. Das teilt die Gemeinde in einer Mail an die Presse mit.

Die Gemeinde hatte zunächst alle über 80-Jährigen angeschrieben. Nachdem die Rückläufe gesichtet worden sind, können nun noch Termine für über