So schnell kann es derzeit gehen. Mitte vergangener Woche berichteten Eva Pyrka, die Gesamtleiterin der Kindertagesstätten der Gemeinde, und Jana Geiger-Ott, Sachgebietsleiterin Jugend, Familie und Kultur in der Verwaltung, in einem Pressegespräch im Rathaus auf Nachfrage zur Situation in ihren Betreuungseinrichtungen noch, dass derzeit keine Kita geschlossen ist und auch keine Gruppe zu Hause bleiben muss.

Wenige Tage später, am Montagvormittag, räumt Eva Pyrka auf erneute Nachfrage