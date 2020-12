In Haus Elim gibt es erneut eine Corona-Ansteckungswelle, berichtet Geschäftsführerin Yvette Umbach. Dieses Mal sind laut ihr das Stammhaus in Leutenbach und der Standort Weiler zum Stein betroffen. In Leutenbach haben sich 19 Bewohner und sechs Mitarbeiter mit dem Covid-19-Virus infiziert, in Weiler zum Stein sechs Bewohner und ein Mitarbeiter. Einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit Corona habe es in Leutenbach gegeben und zwei Todesfälle nun auch in Weiler zum Stein, so Yvette Umbach