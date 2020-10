Corona-Fall im Leutenbacher Kinderhaus Mühlefeld

Im Kinderhaus Mühlefeld ist eine Erzieherin am Montagabend positiv auf das Coronavirus getestet worden. „In Absprache mit dem Gesundheitsamt haben wir beschlossen, dass die Einrichtung am Dienstag geschlossen bleibt“, erklärte Bürgermeister Jürgen Kiesl auf Nachfrage. Am Mittwoch werde die Einrichtung bestreikt, danach müsse man sehen, wie es weitergeht. „Wir hoffen, dass wir dann Klarheit haben und Teile wieder öffnen können. Im Moment müssen wir die Kontakte der Erzieherin rekonstruieren, was bei einer Einrichtung mit 70 Kindern nicht so einfach ist“, so Kiesl weiter.