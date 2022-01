Wie ist die aktuelle Corona-Lage in den Schulen? In einer der Leutenbacher Grundschulen ist eine vierte Klasse komplett „zu“, weil mehr als 20 Prozent der Schüler dort infiziert gewesen sind. Über die Hälfte der Kinder ist allerdings mittlerweile freigetestet und nimmt wieder am Präsenzunterricht teil, berichtet der Rektor auf Nachfrage. Außerdem sind an der Schule verteilt auf andere Klassen drei Schüler infiziert.

In der Nachbargrundschule gibt es, Stand heute, keine