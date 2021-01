Corona: Weitere Todesfälle im Haus Elim in Leutenbach

Die Geschäftsführerin der Pflegeheime Haus Elim, Yvette Umbau, teilt mit großem Bedauern traurige Nachrichten mit: Seit Silvester sind weitere vier Bewohner/-innen im Leutenbacher Heim verstorben. Eine gute Botschaft indes sei, dass ab Samstag, 9. Januar, geimpft werden könne.

Start ist im Haus Elim Schwaikheim, am Sonntag ist Nellmersbach an der Reihe, am Montag Auenwald, am Dienstag Erbstetten und am 13. Januar Waiblingen-Bittenfeld. „Leutenbach und Weiler zum Stein werden zu einem späteren Zeitpunkt geimpft“, schreibt Yvette Umbach. Sie ist erfreut, dass sie doch so schnell die Impfungen organisieren konnte.