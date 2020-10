Klare Aussage vom Landratsamt im Streit zwischen dem Leutenbacher Bürgermeister Jürgen Kiesl und seinem Kollegen, in dessen Kommune die an Covid 19 erkrankte Leiterin des Kinderhauses wohnt. Das Vorgehen dieser Kommune bei der Nachverfolgung der Kontaktpersonen der Frau sei für die Behörde „absolut nachvollziehbar“, so Pressesprecherin Martina Keck. In dem Streit geht es darum, ob alle Kinder, die in der Einrichtung betreut werden, als direkte Kontaktpersonen gelten und deshalb in Quarantäne