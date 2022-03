Der Verkaufswagen, der im Januar in Rommelshausen gestohlen wurde (), ist nach wie vor verschwunden. Die Betreiberin Kathrin Waschek geht davon aus, dass er auch nicht mehr auftauchen wird. Sie und ihr Vater sind längst am Aufbau eines Ersatzwagens, den sie selbst erledigen, im Hof hinterm Haus. Das gebrauchte Gestell und der Ausbau koste sie etwa 10 000 Euro, schätzt Kathrin Waschek. In dem Wagen wurde mal Wurst verkauft, deshalb ist auch ein Waschbecken drin, wohl aus Hygienegründen. Ihr