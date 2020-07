Leutenbach hat sie schon, mit dem neuen Löwenplatz, manche würden eher sagen, dem hocketsebewährten Spatzenhof. In Weiler zum Stein blieb es eher bei einem Versucherle, das nie so richtig „gezündet“ hat bei den Leuten. In Nellmersbach könnte es nun aber mit einer „Ortsmitte“ klappen. Der Pausenhof der Grundschule ist nachmittags eh jetzt schon ein gut bevölkerter und lebhafter Treffpunkt. Er wird in den nächsten Wochen und Monaten so umgestaltet, dass er für Jung, aber auch für Alt zu einem