Soll die Gemeinde selbst dafür sorgen, dass der eigentlich überall vorgeschriebene Gewässerrandstreifen eingehalten wird, in dem sie die Möglichkeit des Vorkaufsrechts nutzt, es also ausübt? Die Meinungen dazu sind in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats auseinandergegangen, die Abstimmung fiel denn auch knapp aus.

Die Gelegenheit für die Gemeinde, selbst aktiv zu werden, gibt es aktuell für ein Grundstück an der Mühlefeldstraße, über den betreffende Kaufvertrag, der ihr ein