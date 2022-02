Deshalb gilt im Leutenbachtunnel in Richtung Backnang gerade Tempo 60

Im Leutenbachtunnel gilt in Fahrtrichtung Backnang derzeit Tempo 60. Wie das Landratsamt in einer Pressemitteilung am Dienstag (10.08.) schreibt, handelt es sich um eine vorübergehende Sicherheitsmaßnahme.

Dauer noch unklar

Wegen eines technischen Defekts an der Steuerung der Tunnelsperranlage muss die Geschwindigkeit bis auf Weiteres auf 60 km/h begrenzt werden. Der Grund: Sollte im Tunnel etwas passieren, kann die defekte Anlage nicht reagieren und das Tempolimit nicht reduzieren. Autofahrer könnten so zum Beispiel mit 80 km/h auf ein mögliches Hindernis im Tunnel zusteuern. Deshalb wurde das Tempolimit vorbeugend angepasst, bis die Anlage wieder einsatzfähig ist.

Wie lange es dauern wird, bis die Geschwindigkeit wieder angehoben werden kann, ist derzeit noch unklar. Laut Landratsamt bereite eine Firma für Sicherheitstechnik derzeit die Reparatur der Anlage vor.