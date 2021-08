Akrobatische Sprünge, schwungvolle Würfe, wirbelnde Objekte: Beim TSV Leutenbach sind am Wochenende Bumerangs durch die Luft geflogen. Die deutschen Meisterschaften haben dabei Teilnehmer aus ganz Europa in den Rems-Murr-Kreis gelockt. Die Wetterbedingungen hier, räumte Torsten Gründel am Samstagnachmittag unumwunden ein, seien für den Bumerangsport auf alle Fälle günstiger, als in seiner schleswig-holsteinischen Heimat Bad Malente. Der Wind weht im hohen Norden weitaus lebhafter und