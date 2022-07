Die Feldbahn ist bei der Hocketse in Leutenbach ein Klassiker

Auf der Hocketse tummeln sich Familien, Kinder und Jugendliche, bei Bratwurst, Pommes und Bier kommen die Menschen im und rund um den Spatzenhof zusammen. Die Band „Judy in the Sky“ bespielt die Gäste mit fröhlicher Musik. Die Bänke in der Bachstraße sind gut gefüllt. Zum Rahmenprogramm gehört der Hocketseexpress des Freundeskreises Feldbahn aus Nellmersbach, der ums nahe Feuerwehrhaus fährt, dort ist es nicht ganz so voll, so dass man die kleine Bahn des Freundeskreises hören kann, die auf der 100 Meter langen Strecke ihre Runden dreht. Es ist das 34. Mal, dass sie bei der Hocketse aufgebaut ist.

Patrick Nickels, Mitglied im Freundeskreis, ist seit seiner Kindheit bei der Hocketse aktiv. Seit 1998 hilft er jedes Jahr bei dem Fest mit. „Angefangen hat es damals dann mit Fahrkartenstempeln, heute organisiere ich das Ganze fast allein“, erinnert sich der Nellmersbacher. Seine Brüder und er bauen jedes Jahr aufs Neue das „Bähnle“ und den Kartenverkaufsstand auf. Weitere zehn bis 15 ehrenamtliche Helfer unterstützen. Gründer Michael Jahnle fällt in diesem Jahr krankheitsbedingt aus. Seit 1992 ist die Feldbahn fester Bestandteil der Hocketse. Heute ist der 101. Einsatztag des „Bähnles“, erzählen Mitglieder an der Kasse des Standes.

„Eltern oder Großeltern, die früher selbst als Kind auf dem Bähnle saßen, fahren heute mit ihren Kindern und Enkeln“, erzählt Nickels. Nach zweijähriger Corona-Pause freuen sich die Mitglieder des Freundeskreises, endlich wieder ihre Feldbahn starten zu können. Kinder, die Richtung Feuerwehrhaus rennen, rufen freudig: „Ich will auch mal mit der Bahn fahren!“ Nickels: „Die Leute freuen sich, dass es das Zügle auf dem Festle wieder gibt.“

Direkt nebendran ist die Spritzwand der Jugendfeuerwehr auf der Brücke über den Buchenbach. Dort können sich die kleinen Gäste mit einem Feuerwehrschlauch probieren. Ziel ist es, in die Markierung auf der Wand zu treffen. Die etwas ruhigere Ecke ums Feuerwehrhaus bietet einen idealen Standort für Familien, die ihre Kinder auf der Hocketse ein wenig bespaßen wollen oder sich in Ruhe mit anderen Eltern unterhalten möchten.

„Manche der kleinen Kinder kennen das Bähnle gar nicht, da es in den letzten zwei Jahren nicht hier war und sie davor noch zu klein dafür waren“, hat Nickels bemerkt. Er steuert die Feldbahn auf der etwa fünf Minuten langen Fahrt. Einzige Voraussetzung dafür: ein Pkw-Führerschein. Wer mit dem Zügle auf der Hocketse nicht fahren konnte, kann das an den Fahrtagen des Freundeskreises Feldbahn am 10. und 11. September an ihrem Standort in Nellmersbach nachholen. Dort werden viele Fahrzeuge fahren, darunter auch eine E-Lok.

Vor der Volksbankfiliale an der Bachstraße gibt es eine Schießbude der Jugendfeuerwehr aus Weiler zum Stein. Vor allem die etwas Größeren probieren sich dort aus: Mit Luftgewehren wird auf Rosen geschossen, das sorgt für eine gelöste, heitere Stimmung. Direkt nebenan bietet der Jugendtreff Torwandschießen an, auch das ist beliebt, besonders bei den Kleinen. Ob es auch an der breiten Auswahl an Speisen – von Heringsbrötchen über Crêpes bis zu Maultaschenburger – liegt, dass es am Samstagabend voll wird? Auf der zweiten Bühne neben Schießbude und Ballwand spielt die einheimische Band „The Not so Goods“. Einige Kinder tanzen mit ihren Eltern vor der Bühne. Nach zweijähriger Corona-Pause ist die Stimmung umso ausgelassener.

Fassanstich: Kein Spektakel dieses Mal, der Schultes braucht nur drei Schläge

Wer beim Fassanstich am Freitagabend zum offiziellen Start der Hocketse auf klickbringende Handyfotos und Videos von spritzenden Bierfontänen und einem klatschnassen Bürgermeister Jürgen Kiesl mittendrin gehofft hatte, wurde enttäuscht. Drei routinierte Schläge, noch ein paar Anschlussschläge zur Feinjustierung, und der Hahn saß anzapfbereit im Holz. Das Bier strömte, Applaus brandete auf.

Von Kiesls Performance am Fass wird ein minimaler Biersprühregen in Erinnerung bleiben. Langzeit-Hocketsegäste und Kenner, von Kiesl in Anlehnung an Fußballfans „Ultras“ genannt, wissen: Er kann auch ganz anders. In manchem Jahr hätte er glatt Eintritt verlangen können für Stand-up-Comedy-Szenen von zerberstendem Holz. Auch ein Auftritt bei „Wetten dass“ wäre vorstellbar gewesen: Wetten, dass Kiesl es schafft, die ersten Reihen komplett nass zu machen?

Heuer also aber kein Spektakel, kein Volkstheater. Die neuen Uniformen des Musikvereins blieben verschont, als vor ihnen nach einigen Takten Blasmusik die erste Hocketse seit 2019 eröffnet wurde. Von der freudigen Wiedersehensrede des Bürgermeisters wird von ihm inszeniertes Foto und Kurzvideo einer jubelnden Menschenmenge in Erinnerung bleiben. Auf sein Startzeichen ertönt das in Backnang stibitzte Festmotto „Koi Zeit, Hocketse“ aus Hunderten von Kehlen, dazu frenetischer Beifall und Jubel, ein Erinnerungsfoto an einem laut Kiesl „historischen Tag“ nach dreijähriger Hocketse-Abstinenz.

Er habe nachgeschaut, seit 1975 werde das traditionelle Fest gefeiert, hinter dem die ganze Gemeinde stehe und dessen Gelingen von unzähligen Helfern geschultert werde. „Solch ein Straßenfest gibt es nur noch sehr selten, hätte die Hocketse es nicht verdient, zum Weltkulturerbe ernannt zu werden“, regte der Schultes an, unter donnerndem Beifall für die ehrenamtlichen Mitwirkenden.

Alleine nur die Entscheidung, sich an einem Echtholzfass zu schaffen zu machen, könnte durchaus als Kulturleistung durchgehen. „Oft werde ich gefragt, warum ich mir das antue?“, so Kiesl. Noch dazu, weil es „immer noch ein paar Ultras“ gebe, die „extra draufklopfen, damit die Fontäne richtig gut schießt“, argwöhnte er launig. Seine Antwort, warum er dennoch das Echte einem Holzattrappenfass mit Gummidichtung vorzieht, bezieht die gesamte Hocketse, ihr heimeliges Flair mit ein: „Weil’s Spaß macht und weil der Spatzenhof schön voll ist.“