Die langjährige Leiterin der Kita Walzenhalde Susanne Michaelis zum Ruhestand

Wenn der Kindergarten Walzenhalde eine Schule wäre, könnte man sagen, Schwäbisch steht dort auf dem Stundenplan. Das Skurrile: Leiterin Susanne Michaelis ist selbst keine Schwäbin, sprich zwar Dialekt, aber alles andere als den hiesigen, obwohl sie schon Jahrzehnte im Ländle lebt. Sie hat den Ruhestand vor sich, kann (und will) aber auch sprachlich ihre Herkunft aus Mecklenburg-Vorpommern nicht verleugnen, wobei da mehr als nur eine Prise Berlinerisch rauszuhören ist. Sie muss selbst darüber lachen. Na, ein paar schwäbische Volkslieder kenne sie schon und sie lerne ja selbst durch die Arbeit etwas diese Mundart. Es sei aber auch vertrackt. Beim „heb mal“ habe sie anfangs nicht verstanden, wie das gemeint ist. „Aber dafür haben die Kinder nicht kapiert, wenn ich ,Stulle’ gesagt habe.“

Nach vielen Jahren in Berlin ist sie Anfang der 90er hergezogen, hat im Jahr darauf bei der Gemeinde Leutenbach angefangen, im damaligen Kita-Provisorium an der Brunnenstraße, wo heute die Sozialstation ist. Bis es in den neuen Kindergarten in der Walzenhalde ging, wo sie nach zwei Jahren die Leiterin wurde – und bis heute ist. Sie muss wieder lachen: „Das war ja erst mal kommissarisch und dann wurden es 25 Jahre.“ Sie steckt noch voller Elan, kaum zu glauben, dass sie aufs Altenteil geht. Ja, sie fühle sich nach wie vor wohl hier, habe immer viel Gestaltungsfreiraum gehabt, ihre Pläne umsetzen können und an Ideen mangle es ihr weiter nicht. Zu gehen tue ihr in der Tat etwas weh, aber erst seit kurzem, vorher sei es für sie okay gewesen, aber die Entscheidung sei nun mal gefallen, und die 45 Berufsjahre habe sie eben beisammen, so die 64-Jährige.

In Ostberlin gab es lange vorher Krippen und Ganztagesbetreuung

Berlin, das war im Osten der Stadt, wo sie 1979 anfing. Dort gab es längst Krippen und Ganztagsbetreuung, ehe man im Westen drauf kam, das war also, als beides hierzulande aufkam, für sie nichts Neues. „Ich war eher erschrocken, als ich herkam, dass es hier nur Regelzeitbetreuung gab, noch keine Ganztagsbetreuung.“ Die Frauen, auch die Mütter, waren dort fast alle berufstätig. Ja, sie billigt diesem Aspekt der ehemaligen DDR Fortschrittlichkeit zu. Wobei, die Mütter seien mitunter schon nach acht Wochen wieder in den Beruf zurück.

In der Walzenhalde ging es mit drei Gruppen los, bald wurde auf vier aufgestockt, der Turnraum dafür zum Gruppenraum umgestaltet, bis dann der Kindergarten Lange Äcker in Nellmersbach gebaut wurde und die vierte Gruppe sozusagen dorthin abwanderte. Ganztagesbetreuung gibt es schon über zehn Jahre hier, es ist ein reiner Kindergarten, keine Krippe. Noch etwas, das ihn aus ihrer Sicht auszeichnet: Er ist ebenso lange „offen“, es gibt keine festen Gruppen und auch keine eigentlichen Gruppenräume. Die Kinder dürfen, wie sie sagt, „durchs ganze Haus wandern“, „sich suchen, was sie möchten“. Die Räume sind funktionell: Fürs Turnen, Lesen, „Forschen“, Musik, es gibt ein „Atelier“ und ein „Rollenspiel“-Zimmer, sowie einen Werkraum, mittlerweile leider ein bisschen im Hinterstübchen. Die Erzieherinnen sind „zugeordnet“, decken also diesen, ihren Schwerpunkt nach ihren jeweiligen Stärken, Interessen, ab, machen den Kindern entsprechende „Angebote“. Der Reiz für diese liege in deren Verlässlichkeit. Der Vorteil aus ihrer Sicht: Die Kinder würden damit sehr selbstständig. „Die sind neugierig, stöbern durchs ganze Haus.“ Wobei es natürlich eine Eingewöhnungszeit, mit Eins-zu-eins-Betreuung durch eine bestimmte Erzieherin als Bezugsperson gebe.

Aber dann kam Corona und damit war es vorerst mit der Offenheit aus. Sie mussten doch feste Gruppen bilden, dafür sorgen, dass die Kinder nicht hin- und herwechseln, um Kontakte so weit wie möglich zu begrenzen. Zur offenen Struktur sind sie erst in diesem Jahr zurückgekehrt. Sie haben also Kinder hier, die schon zwei Jahre da sind, diese Offenheit aber noch gar nie erlebt hatten. Eigentlich hatten sie diese behutsam heranführen wollen. „Aber die Kinder waren so schnell, die haben das alles über den Haufen geworfen.“ Man müsse bedenken, dass die offene Struktur für die Kinder vor allem bedeute, dass sie mehr Partner zum Spielen haben, quer durch alle Jahrgänge.

Aber: Dieses „offene Haus“ funktioniere nur mit vielen Regeln: „Wir brauchen die, wenn hier 80 Kinder ,herumtanzen’, sonst funktioniert es nicht. Aber die ,alten Hasen’ achten selbst darauf, dass alle die einhalten und meist regeln die das untereinander. Vor allem bei den Sitten beim Essen oder Schuhe-Ausziehen.“ Noch mal zu Corona: Eigentlich seien sie ganz gut durchgekommen, auch wenn alle Kolleginnen infiziert waren und sie selbst jüngst auch noch, auf den letzten Drücker.

Aber noch mal zu ihr selbst. Also, sie habe hier eine unheimlich schöne Zeit gehabt, die sehr schnell vergangen sei, und immer ein gutes Team, auch wenn es natürlich immer wieder mal Wechsel gab. Ihr sei wichtig gewesen, immer wieder Fortbildungen zu machen, „ich bin immer neugierig auf Neues gewesen und die Kolleginnen haben da mitgezogen“.

Die Kinder heute: Kognitiv sehr weit, sie wissen genau, wenn die Windel voll ist

Wenn sie heute und damals vergleicht, als sie in Leutenbach anfing? Also, die Mütter seien damals ja viel weniger berufstätig gewesen, hätten mehr Zeit gehabt, sich mehr „beteiligt“. Heute stehe die Arbeit im Vordergrund, würden die Kinder hier eben abgegeben und nachmittags wieder abgeholt. Auch die Kinder seien anders: „Wir haben hier Dreijährige, die noch mit der Windel kommen, früher hat man die Kinder schon mit einem Dreivierteljahr auf den Topf gesetzt, das war das andere Extrem.“ Die heutigen Kinder seien kognitiv unheimlich weit, eine Folge der Wohlstandsgesellschaft. Die Eltern wollten das „Beste“ für ihre Kinder, dass sie es leichter haben, sie behüten, seien besorgt. Aber eigentlich sei es richtig, wenn die Kinder früher selbstständig werden. Die wollten das selbst, deshalb rate sie, denen mehr zu vertrauen, zuzumuten. „Dass die auch mal ihre Kräfte messen und eine Beule haben, ist doch normal. Die müssen ihre Rolle in der Gruppe finden, das unter sich ausmachen.“

Was hat sie vor in der Rente? Sie habe noch keine konkreten Pläne, außer erst mal Urlaub machen, am Meer, sie brauche im Sommer auch mal absolute Erholung. Sie sei aber noch zu fit, um auf Dauer nichts mehr zu machen, vielleicht was Ehrenamtliches. Um den Enkel wird sie sich kümmern, ansonsten es auf sich zukommen lassen. Sie ist sportlich unterwegs, hat künftig mehr Zeit dazu, joggt, wandert und fährt gerne Ski (in den Bergen in Österreich). Sie fährt mit dem Rad von Winnenden zur Arbeit und schwimmt jeden Tag im Wunnebad, im 50-Meter-Becken, auch im Winter. „Dass das bleibt, ist mir sehr wichtig.“ Die Besuche bei den Verwandten in Berlin und „MacPom“ dagegen haben über die Jahre hinweg nachgelassen.

Wie war das damals, nach dem Wechsel von der Hauptstadt in die Provinz? „Na ja, schon gewöhnungsbedürftig, am Anfang bin ich noch viel nach Stuttgart gefahren. Da habe ich gedacht, uiii, das ist aber ein Dorf hier. Doch ich genieße längst die hügelige Landschaft hier und in Berlin ist mir mittlerweile zu viel Trubel.“ Der Unterschied beim ÖPNV, das sei ein Schock gewesen, „ich musste mich erst dran gewöhnen, dass die S-Bahn nur alle halbe Stunde kommt. Dort kommt sie oder die U-Bahn ja ständig.“ Eigentlich liebe sie nach wie vor die Ostsee, aber die weite Fahrt und das unbeständige Wetter ... Trotzdem: Usedom mit seinem weißen Sandstrand sei toll.

Drei Abschiedsfeiern hat oder hatte sie zu überstehen, eine beim Sommerfest, von den Eltern, die vom Team, den Kolleginnen, und schließlich im Rathaus, mit den andern Kita-Leiterinnen und den Vorgesetzten im Rathaus.