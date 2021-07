Die Gemeinde will die Nellmersbacher Ortsdurchfahrt entschärfen, den Verkehr dort sicherer machen. Bislang wird so an der Seite geparkt, dass es bei Begegnungsverkehr immer wieder zu heiklen Situationen kommt. Eine Ursache dafür ist, dass Anwohner dort vor ihren Garagen parken und Kurzzeitparker, die Anwohner besuchen oder dort etwas zu erledigen haben, jede sich bietende Lücke vor den betreffenden Häusern zum Parken nutzen. Die Folge ist, dass regelmäßig Autos dicht aneinander parken, so