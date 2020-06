Es kracht und staubt. Schon als die Bauleute loslegen, ist klar: Das wird was Größeres hier, und von der bisherigen Rems-Murr-Halle wird arg viel nicht übrig bleiben. Im Grunde nur die Grundmauern. Kernsanierung heißt das, was in den kommenden Monaten bevorsteht. Aber zunächst schweift der Blick von Bürgermeister Jürgen Kiesl gebührend zurück. 1974 ging die Rems-Murr-Halle in Betrieb, ganz am Ende der Amtszeit von Kiesls Vorvorgänger Ernst Schniepp. Sie galt damals von ihrer Ausstattung her