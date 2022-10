Die Waldkita in Leutenbach wächst: Es gibt aber noch freie Plätze

Eine Garderobe, kleine Stühle und Tische, viel Holz, Spielsachen: Wer den Bauwagen am Birkachweg in Weiler zum Stein betritt, dem wird schnell klar, dass hier hauptsächlich die jüngsten Leutenbacher unterwegs sind. Seit Juni ist dort eine zweite Gruppe des Walderkindergartens eingezogen. Zumindest insofern die Kinder vor Ort sind. Die Einrichtung ist beliebt, aber es gibt noch freie Plätze.

Personal schnell gefunden

Meistens sind die Kinder samt Betreuungspersonal auf den Streuobstwiesen und Feldern in der Umgebung unterwegs. „Im Bauwagen sind wir so selten wie möglich“, sagt Tobias Beller. Er hat bereits den ersten Waldkita-Standort an der Höllachaue geleitet, zum Start im Juni auch am Birkachweg übernommen. „Die Aufgaben haben sich für mich dadurch schon verändert“, sagt er. Viel mehr Planung sei erforderlich, auch was das Personal betrifft. Dieses habe man im Frühjahr glücklicherweise relativ schnell überzeugen können. „Es hat sich nicht schwierig angefühlt. Wir haben tolle Menschen gefunden. Ein Waldkindergarten ist attraktiv für viele“, meint Tobias Beller. Der Kita-Leiter glaubt, dass über die Corona-Pandemie in der Betreuung einigen auch noch einmal bewusster geworden sei, wie toll der Job ist. „Die permanenten Rückmeldungen der Kinder treiben uns an“, sagt er.

Einen kompletten Tag im Bauwagen verbringen die Kinder eigentlich nie

Ausgestattet ist der neue Bauwagen am Birkachweg überwiegend mit Holz. Etwa die Stühle, Bänke und Tische. Aber auch Spielsachen. „Wir sind bemüht, die Ausstattung so naturnah wie möglich zu gestalten. Natürlich kommen die Kinder allerdings auch aus anderen Welten. Wir müssen jedes Kind abholen und gemeinsam Spielideen in der Natur entwickeln“, erzählt er aus der täglichen Arbeit.

Baugleich zum Modell an der Höllachaue ist der neue Wagen, auf einer Länge von 12 Metern. „Aufgrund der Größe sind wir mit den Kindern hier so selten wie möglich, meist nur bei extremen Wetterbedingungen“, erklärt Tobias Beller. Im Winter komme man zum Beispiel nur in den Wagen, um sich kurz aufzuwärmen, dann geht es wieder in die Natur. Kleidung, die warm hält, vor Nässe schützt und Bewegung sind dann gerade in den kommenden Wochen und Monaten wichtig.

Momentan besuchen insgesamt 29 Kinder die beiden Standorte der Kita

Insgesamt besuchen nun 29 Kinder die Einrichtung, aufgeteilt auf die Standorte Höllachaue und Birkachweg. „Alle Kinder sollen von den beiden Standorten etwas haben“, erklärt der Kita-Leiter das Konzept. Regelmäßig sollen also auch die Kinder vom Bauwagen an der Höllachaue auch am Birkachweg sein und umgekehrt. In welchem Rhythmus genau habe sich allerdings noch nicht herauskristallisiert.

In jedem Fall aber, dass die Einrichtung bei Eltern und Kindern sehr beliebt ist. „Wir haben sehr viele Anfragen, auch aus anderen Gemeinden“, erzählt Beller. Es seien jedoch noch Plätze frei, für jemanden mit Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz auch kurzfristig. Voraussetzung: Das Kind muss mindestens drei Jahre alt sein und windelfrei.