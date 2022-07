DRK-Werber für Fördermitgliedschaft klingeln ab Samstag (30.7.) in Leutenbach

Das Deutsche Rote Kreuz kündigt an, dass in seinem Auftrag ab Samstag, 30. Juli, an Leutenbacher Haustüren für eine Fördermitgliedschaft geworben wird.

Kleidung in Signalrot mit Rems-Murr-Aufdruck

„Die Werbenden tragen Rotkreuz-Shirts mit Rems-Murr-Aufdruck und haben iPads sowie Ausweise bei sich. Sie dürfen weder Bar- noch Sachspenden entgegennehmen. Im persönlichen Gespräch geben sie Auskunft über das umfangreiche Leistungsprogramm des DRK und bitten um Unterstützung in Form einer jährlichen Fördermitgliedschaft“, schreibt Christian Siekmann, Pressesprecher des DRK-Kreisverbands.

Eine persönliche Leistung für Fördermitglieder ist zum Beispiel der DRK-Rückholservice, allgemein hilft das DRK bei Notfällen und Katastrophen.

Werber-Team bekommt Provision, den Löwenanteil das DRK

Das Werber-Team erhalte bei jeder Werbung eines Fördermitglieds eine Provision. „Aber der Löwenanteil bleibt beim DRK und unterstützt langfristig die wertvolle Arbeit des Ehrenamts vor Ort“, etwa mit Fortbildung und Ausrüstung.

Um die Kosten der Werbeaktion möglichst niedrig zu halten, arbeitet das DRK Rems-Murr mit einem so genannten Fundraising-Dienstleister, der Kober GmbH, zusammen. Nachfragen beantwortet der DRK-Kreisverband unter der Telefonnummer 0 71 51/2 00 20 sowie 0 71 51/20 02 37. Informationen auch auf www.drk-rems-murr.de.