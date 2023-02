Ein Jahr Ukraine-Krieg: Oksana (39) tröstet der Geschmack der Teigtaschen

Beim Kochen blüht Oksana Kudash auf. Beim verführerischen Duft von Zwiebeln, die im Fett glasig gedämpft werden, ist der Krieg in der Ukraine ganz weit weg – und trotzdem holt das Essen die Heimat unmittelbar herein in die Flüchtlingsunterkunft im Industriegebiet in Leutenbach-Nellmersbach. Hier wohnt die 39-Jährige seit Juni 2022. Sie ist im Mai vor den Angriffen der russischen Armee aus der kleinen Stadt Krementschuk in der Mitte des Landes geflohen. Einen Tag, bevor sich der Kriegsbeginn an diesem 24. Februar jährt, macht sich Oksana Kudash kleine, gefüllte Teigtaschen mit Kohl. „Es ist unser Nationalgericht“, sagt sie. Das Wort dafür hört sich an wie Pelminje, das Handy mit der Google-Translator-App übersetzt das Wort mit „Knödel“.

Oksana Kudash ist froh über den tragbaren Dolmetscher. Sie habe Kurse belegt, aber ihre Sprachfortschritte schätzt sie als gering ein. „Besser kochen und sprechen“, deutet sie an, dass Wörter und Aussprache sich bei ihrer künftigen Arbeitsstelle im Restaurant Altes Rathaus Winnenden verbinden werden wie die Sahne mit der Soße. Die 39-Jährige ist von Beruf Köchin, in der Ukraine hat sie für eine Hotelkette im Restaurant gearbeitet. „Ich habe für ein Jahr den Arbeitsvertrag unterschrieben, es sind wunderbare Chefs und freundliche Leute, die mich eingestellt haben“, übersetzt das Handy den Dank an Anne Henrichs und Patrick Schubert. Die Eröffnung ist für März geplant.

Das Enkelkind ist gerade mal 24 Tage alt

Trotz der Chance macht Oksana Kudash keinen Hehl daraus, dass sie am liebsten nach Hause fahren würde, vielleicht im Frühling, wenigstens für ein paar Tage. Jeder, der Kinder oder Enkel hat, wird sie verstehen: „Ich bin jetzt eine Babuschka, eine Oma. Ich möchte den Kleinen in den Arm nehmen und küssen“, sagt sie mit einem Anflug von Tränen in den Augen. Ihr Trost ist, dass sie viele Fotos und Videos von dem 24 Tage alten Baby bekommt, und dass sie täglich mit ihrem Sohn telefonieren kann. „Er ist Student beim Militär und als Soldat für die Verteidigung der Brücken zuständig, falls die russische Armee Richtung Fluss Dnjepr rückt – Gott bewahre“, so die Mutter und junge Oma.

In ihrem Heimatort ist fünfmal täglich Sirenenalarm

Er wohnt mit Frau und Kind in einem Wohnheim der Militäruniversität in Dnjepro“, sagt die Ukrainerin. Mit dem Hilfstransport des Winnenders Philipp Hatzis (wir haben berichtet) hat sie der jungen Familie ein kleines Carepaket zukommen lassen mit Waren, die dort noch immer Mangelware sind, ein Telefon, Batterien, Hautpflegeprodukte, zum Beispiel.

Ihr einziger Wunsch ist Frieden zwischen den beiden Ländern. Täglich schaut sie Nachrichten, und sie ist auch noch Mitglied in den Telegram-Gruppen ihres Ortes, zurzeit wird dort fünfmal täglich Sirenenalarm ausgelöst. „Letzte Woche gab es wieder einen fürchterlichen Granatenangriff.“ Oksana Kudashs Mutter lebt noch in Krementschuk, im gemeinsamen Haus, das auch noch unbeschädigt ist. „Sie hat Stress und Angst, aber sie will nirgendwohin“, sagt die 39-Jährige.

„Vielen Dank an die Menschen in Deutschland, die uns hier helfen und den Leuten in der Ukraine helfen“, sagt Oksana Kudash. Es gibt zwar auch eine Person in ihrer nächsten Nähe, die in der Containeranlage untergebracht wurde und aus ihrer Abneigung gegen Ukrainer keinen Hehl macht – doch die 39-Jährige weiß und spürt, dass die allermeisten anders ticken. „Es freut mich sehr, dass ich einen Job gefunden habe“, sagt sie, während sie weiter in der Zwiebelpfanne rührt, „ich liebe meinen Beruf.“ Außerdem kann sie für eine Weile in ein Zimmer in einem Haus mit drei, vier anderen Familien ziehen.