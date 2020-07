Immer wieder kommen Passanten an die Glasfront, schauen neugierig, ob sich drinnen was tut, lesen aufmerksam den Zettel mit der Ankündigung, dass nächsten Mittwoch eröffnet wird. Autofahrer, die auf der Nellmersbacher Bahnhofstraße unterwegs sind, drehen den Kopf, schauen ebenfalls kurz rüber. Die Leute warten offenkundig also drauf, dass sie in der derzeit noch geschlossenen Bäckerei wieder ihre Brötchen, Brezeln und Brote einkaufen können. Es wird eine weitere Pflumm-Filiale.

Daniel