Fragen zum „Fall“ August Lämmle

Dominic Allerborn, 34, ist im Vorstand des SPD-Ortsvereins und unterrichtet an der Alexander-Fleming-Schule in Stuttgart unter anderem Geschichte. Von ihm vor allem kommt die Forderung der SPD nach einer Umbenennung der August-Lämmle-Straße oder zumindest einer ergänzenden Infotafel am betreffenden Straßenschild. Der schwäbische Heimatdichter, im nahen Ludwigsburg geboren, sei in der Zeit der Nazi-Diktatur nicht bloß ein Mitläufer gewesen, sondern durch Bekenntnisse zum „Führer“ ein Unterstützer des Regimes. Die SPD beziehungsweise Allerborn beruft sich dabei auf neuere Forschungsergebnisse des Historikers Peter Poguntke.

Erinnerung an die Kindheit, als sein Opa an Weihnachten Gedichte vorlas

Hat er sich auch mal mit Lämmles dichterischem Werk und Wirken befasst? Er kenne, beziehungsweise erinnere sich vor allem an zwei Gedichte von ihm, die sein Opa zur Weihnachtszeit vorgelesen habe, so Allerborn. Er sei damit natürlich kein Kenner von Lämmle als Schriftsteller, habe über dessen literarisches Werk keinen Gesamtüberblick. „Das muss ich aber auch nicht sein, denn darum geht es bei dieser Frage nicht. Es reichen entsprechende Zeilen und Verse, in denen er Hitler huldigte.“ Diese Diskussion gebe es ja auch um andere Dichter, etwa Sebastian Blau.

Er habe sich damals, als Kind, bei den Gedichtvorträgen des Großvaters aber furchtbar gelangweilt, weil er in der Zeit viel lieber gespielt hätte. Um was es da in dieser Lyrik ging, habe er in seinem Alter damals eh nicht verstanden. Lämmle sei aber eh nicht der Haus- und Hofdichter der Familie gewesen, auch in der Schulzeit habe er nichts von Lämmle gehört. Allerborn ist in Burgstetten aufgewachsen und in Backnang aufs Gymnasium gegangen.

Muss man sich denn nicht auch mit seinem Werk befassen, wenn man so eine „Verbannung“ fordert? Nein, widerspricht Allerborn. Denn es gehe da nicht um einzelne Gedichte, sondern um Lämmle als Person, um die Rückschlüsse aus Texten auf ihn. Die Frage sei doch, warum so jemandes gedacht werde und das über so lange Zeit. Natürlich habe er ihn persönlich nicht gekannt, angesichts dessen, dass er erst lange nach Lämmles Tod 1961 geboren wurde, gar nicht kennen können. Aber das sei das Los jedes Historikers, von dem, mit was der sich befasse, lägen ja immer nur Hinterlassenschaften vor. Und da gebe es nun mal bei Lämmle „ausschlaggebende Passagen“.

„Er war sicher kein Nazi der ersten Reihe“

Sollte, muss es nicht auch ein Abwägen geben, auf der einen Seite die Würdigung der literarischen Verdienste, auf der anderen die „Verfehlungen“ Lammes? Dieser sei sicher kein Nazi der ersten Reihe gewesen, entgegnet Allerborn. Aber er habe mit seinem literarischen Wirken einen Anteil daran, dass sich die NS-Ideologie so habe verbreiten können. Literaturwissenschaftler würden diese Frage wohl bejahen, so verfahren, das Werk ohne Ansehen der Person interpretieren, ohne deren Biografie, „also dass der Text für sich steht“. Für einen Historiker sei das nicht möglich: „Der geht hinter den Text, forscht nach den Umständen, unter denen der entstanden ist.“

Ist diese Forderung nach der Straßenumbenennung und ihre Begründung nicht Ausdruck des Hochmuts von Nachgeborenen („Gnade der späten Geburt“), die diese damalige Zeit nicht miterlebt haben, sich auch nicht in sie hineinversetzen können, nicht wirklich wissen können, wie es damals war, unter diesen Bedingungen zu leben? Das sei im Grunde die Frage nach dem Sinn, dem Nutzen von Geschichte als Schul-, Studienfach und Forschungsgegenstand, er selbst werde das auch immer wieder gefragt, so Allerborn. Seine Antwort sei stets: „Weil wir dieses Wissen brauchen.“ Fast alle Probleme, die es in der Gegenwart gibt, habe es nämlich so ähnlich schon mal in der Vergangenheit gegeben. „Natürlich aber sind die Heutigen mit ihrem Wissen den Älteren immer ein Stück voraus.“

„Da gab es eben nicht nur Hitler, Goebbels und Göring“

Er erhebe ja auch nicht den pädagogischen Zeigefinger, es gehe darum, aufzuzeigen, wie das Regime damals war, wie es dazu kommen konnte, „da gab es eben nicht nur Hitler, Goebbels und Göring, sondern noch viele andere, Einzelne, die ihren Beitrag dazu geleistet haben“, so Allerborn. Aber es gehe nicht darum, heute, im Nachhinein, mit dem Finger auf sie zu zeigen, sondern klarzumachen, dass Demokratie nicht selbstverständlich sei. „Und diesen Diskurs wollen wir in Leutenbach mit unserem Antrag anstoßen.“ Aus seiner Sicht wäre daher die Umbenennung der Straße „der nächste, logische Schritt“.

Wenn man auf die damalige Namensgebung der Straße für dieses Gebiet schaue (drum herum lauter berühmte Musiker als Namensgeber), könne man eh sagen, „dort braucht es diesen Namen gar nicht“, so Allerborn. Wenn man an die Unannehmlichkeiten für die dortigen Anwohner denke (Adressenänderung), könnte die SPD allerdings auch mit einer „einordnenden“ Infotafel leben.