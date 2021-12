„Sie glauben es nicht: Es ist so schwer, an die richtigen Informationen zu kommen“, sagt eine 41-Jährige aus Leutenbach. Sie wollte lediglich wissen, was sie tun muss, wenn ihre Corona-Quarantäne abläuft, sie aber immer noch Symptome hat. Sie guckte im Internet, sie fragte bei Ärzten und sogar beim Gesundheitsamt des Landkreises nach und erhielt Auskünfte, die ihr als Fachkrankenschwester nicht so recht gefielen: „Die einen sagten, die Quarantäne ist auch mit Husten nach zehn Tagen beendet,