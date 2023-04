Geldstrafe und mahnende Worte nach Fahrerflucht auf Parkplatz in Leutenbach

„Du hattest zweimal die Gelegenheit, alles richtig zu machen. Das waren Fingerzeige des Schicksals“, gab Richter Armin Blattner dem Angeklagten im Waiblinger Amtsgericht einen Denkanstoß, der wegen des Vorwurfs des unerlaubten Entfernens vom Unfallort dort Platz nahm. „Wärst du da ausgestiegen, würdest du heute nicht hier sitzen und hättest dir einen Haufen Ärger erspart.“

Der 21-jährige junge Mann war im Dezember vergangenen Jahres mit dem Transporter seines Vaters in Leutenbach unterwegs. Als er an diesem Tag kurz nach 16 Uhr auf einem Parkplatz eines Supermarktes ausparkte, kollidierte der von ihm gesteuerte Transporter mit einem ebenfalls abgestellten Pkw und beschädigte dessen Heckklappe - dermaßen, dass ein Sachschaden von 3706,80 Euro plus Mehrwertsteuer entstand.

Er habe nicht gemerkt, dass er das andere Auto beschädigte, versicherte er nun in der Verhandlung dem Richter. Den leichten Rumpler habe er sich damit erklärt, dass in seinem Fahrzeug die dort aufbewahrte Leiter umgefallen sei. Also habe er sich nicht weiter Gedanken gemacht, sondern habe vollends ausgeparkt und wollte „auf gut Glück“ wegfahren. Doch bevor es so weit war, klopfte ein 58-jähriger Augenzeuge an die Scheibe an der Fahrertür.

Zwei Zeugen beobachten den Vorfall auf dem Parkplatz

Er habe im Pkw auf seine Frau gewartet, die in dem Supermarkt zum Einkaufen war, berichtete der Mann nun im Gerichtssaal. Auf einmal habe er durch das geschlossene Fenster ein Geräusch gehört, so wie wenn zwei Autos kollidieren. Es habe ganz ordentlich Krach gemacht. Da sein Blickfeld durch andere geparkte Fahrzeuge eingeschränkt war, sei er ausgestiegen. Er sei zu dem Fahrzeug hingegangen, das gerade dabei war, wegzufahren, und habe an die Scheibe an der Fahrertür geklopft. „Da ist doch was passiert“, habe er durch die heruntergedrehte Scheibe gefragt. „Nö!“, so die lapidare Antwort.

Nachdem der junge Mann in dem Transporter zügig weggefahren war, habe er sich gedacht, es sei vielleicht doch etwas passiert und man müsse sich dieses Fahrzeug merken. Er und eine weitere Zeugin, die ebenfalls den Vorfall beobachtet hatte, hätten dann das abgestellte Auto in Augenschein genommen und die beachtliche Beule entdeckt. Als sie den Fahrzeugführer darauf hinwiesen, nachdem er zu seinem Wagen zurückgekommen war, habe dieser gemeint: „Oh, die ist aber neu.“ Daraufhin rief man die Polizei.

Anhand von Fotos war schnell klar: Der Schaden passt zum Unfallwagen

Die tauchte dann im Haus des Vaters des jungen Mannes auf, auf den der Transporter zugelassen war und wohin der Angeklagte mittlerweile zurückgekehrt war. Als man dann anhand von Fotos die Beule mit den Spuren an dem Fahrzeug verglich, das der 21-Jährige gesteuert hatte, sei schnell klar geworden, dass die zusammengehörten, räumte der Angeklagte ein. Der Schaden wurde mittlerweile über die Versicherung beglichen, die juristische Aufarbeitung übernahm der Richter.

Ein Unfall kann immer passieren, sollte jedoch gemeldet werden

Ein Unfall könne mal passieren, so Blattner. Einfach wegfahren gehe aber überhaupt nicht. Man habe Verantwortung zu übernehmen.

Korrekt sei, auszusteigen, den Schaden anzuschauen, auf den Fahrer des anderen Fahrzeugs zu warten, wenn der sich nicht am Unfallort befinde. Wenn der nicht auffindbar sei, müsse man die Polizei alarmieren.

„Stell es dir nur einmal andersrum vor. Du kommst an dein Auto zurück, jemand hat es angefahren und ist dann verschwunden. Und du bleibst auf dem Schaden sitzen.“ Für dessen Regulierung gebe es schließlich Versicherungen. Bei der steige dann zwar möglicherweise die Prämie, die der Vater zu bezahlen habe. Aber das sei allemal weniger schlimm als der Ärger, den sich der Angeklagte eingefangen habe.

Der Vertreter der Staatsanwaltschaft sträubte sich zunächst dagegen, in diesem Fall das Jugendstrafrecht anzuwenden. Der Gesetzgeber habe eigentlich festgelegt, dass bei Heranwachsenden grundsätzlich Erwachsenenstrafrecht und nur in begründeten Ausnahmefällen Jugendstrafrecht gelten solle, argumentierte er. Letztendlich ließ er sich aber doch vom Richter und der Vertreterin der Jugendgerichtshilfe davon überzeugen, dass hier eine solche Ausnahme vorliege.

Geldstrafe und ein gut gemeinter Rat des Richters

Die Strafe, die der Richter schließlich verhängte, lautete auf eine Geldbuße in Höhe von 600 Euro, zahlbar an die Kreisverkehrswacht Rems-Murr.

Zusätzlich habe der Angeklagte die Kosten des Verfahrens zu tragen. Die Fahrerlaubnis werde entzogen, der Führerschein sei abzugeben. Vor Ablauf einer Sperrfrist von sechs Monaten dürfe auch kein neuer ausgestellt werden. „Und lass es dir nicht einfallen, vorher ohne Führerschein zu fahren. Wenn du dabei erwischt wirst, wird es richtig heftig“, gab Richter Blattner noch mit auf den Weg.