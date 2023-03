Gemeindezentrum in Leutenbach wird zu Jerusalem: Was der "Ostergarten" bietet

Shoshana nimmt die Kinder am Stadttor von Jerusalem in Empfang. Eigentlich sind es ja die Viertklässler der Gemeinschaftsschüler gegenüber und die trotz „Verkleidung“ unschwer zu erkennende Pfarrerin Susanne Blatt, die beim „Ostergarten“ der evangelischen Kirchengemeinde ebenso unverkennbar auch ihre schauspielerische Ader auslebt.

Es ist die vierte Auflage, sie hat diese „Veranstaltung“ von ihrer früheren Pfarrstelle in Schweden „mitgebracht“. Die Kinder – der Grundschule und der beiden kirchlichen Kindergärten – sollen so die biblische Ostergeschichte auf lebendige, erzählende, teils nachspielende Art erleben, an mehreren Stationen, von „Jesus zieht in Jerusalem“ ein über das Abendmahl mit den Jüngern, die letzte Nacht in Freiheit im Garten Gethsemane, wo er den eingeschlafenen Petrus aufweckte, von Judas verraten und von den Römern gefangen genommen wurde, die Verhandlung und Verurteilung zum Tode am Kreuz durch den römischen Statthalter Pontius Pilatus, die dreifache Verleugnung durch Petrus (gefragt, ob er der Freund von Jesus sei), die Kreuzigung und schließlich die Szene am leeren Grab.

Erwin Schmidt im Garten Gethsemane und Hilmar Matthes als Pontius Pilatus

Die „Rollen“ der biblischen Figuren, die dabei auftreten, haben außer Susanne Blatt und Diakonin Clarissa Boeckle die ehrenamtlichen „Laien“ im doppelten Wortsinn Erwin Schmidt, Hilmar Matthes, Werner Schoor, Marion Hahn, Marita Sommer, Maria Fiederer und Miriam Kießäcker übernommen. Die sich alle wacker schlagen. Es gibt einfachere Aufgaben, um es mal so zu sagen.

Die „Ostergeschichte“ ist, wenn man sie ohne religiöse Empathie betrachtet, was hier ausnahmsweise gestattet sei, nämlich „schwere Kost“ für Kinder, erst recht für jüngere. Die Viertklässler kennen sie vom Reli-Unterricht her, wo sie um die Osterzeit jedes Jahr Thema ist und die sie in der Version der Kinderbibel lesen. Es passieren ja unglaubliche Dinge und eben auch grausame, da ist für Kinderseelen viel Vermittlung und Erklärung nötig, bei Viertklässlern, die schon mal nachhaken und „verstehen“ wollen. Ein Mädchen im Kindergartenalter dagegen antwortete auf die Frage, was mit Jesus wohl geschehen sei, leise, als verrate sie ein Geheimnis, und ohne Anflug von Zweifel: „Ich weiß es, er lebt.“

Traubensaft statt Wein als Blut und Mazzenbrot als Leib Christi

Beim Ostergarten erfahren aber auch Erwachsene, die mal Reli-Unterricht hatten, wohl so manches, das sie „nicht mehr auf dem Schirm haben“, etwa dass Jesus damals nach Jerusalem kam, um dort mit seinen Jüngern das Passahfest zu feiern, dass er selbst Rabbiner (nämlich Lehrer) war, und laut Susanne Blatt keineswegs ein Revoluzzer, sondern ein im ganzen Land bekannter Reformer. Beim Ostergarten sind zu seiner Begrüßung Teppich, Tücher und Zweige ausgelegt, zum Abendmahl (im Sitzen) alles zu Verzehrende mehr oder weniger symbolisch – so wie es in der Bibel eben auch „schwer überhöht“ ist. Es gibt für den Nachwuchs Traubensaft statt Wein (Blut), natürlich kein echtes Lamm, aber dafür Mazzenbrot (beides für den Leib Jesu), das nur aus Wasser und Mehl besteht und das deshalb, wie selbst die Pfarrerin einräumt, ein bisschen fade, wie Knäckebrot, schmeckt. Es geht auch darum, wie es in der Ankündigung heißt, „sich mit allen Sinnen hineinzudenken“. Dazu gehört auch echtes, wohlriechendes Öl (mit dem laut Bibel die Frauen Jesus salben wollten).

Wie konnte Jesus das alles ahnen, was ihm widerfahren sollte?

„Schwere Aufgaben“ warten für die Kinder auch, als es um das Erklären und ein Stück weit Verstehen geht, warum Judas, Pilatus und Petrus so gehandelt haben oder warum Jesus alles, was ihm widerfahren sollte, ja vorher bereits geahnt und ausgesprochen hatte, wobei selbst seine Jünger da „nicht mitkamen“. Oder die vergebliche Anrufung seines allmächtigen Vaters, geschweige denn die Kreuzigung und Auferstehung, der „Kern“ des christlichen Osterns. Ein Bub „grätscht“ prompt mit der Frage dazwischen, warum denn die Eltern von Jesus, Maria und Josef, als es um sein Leben ging, damals nicht einfach gesagt haben, dass er ihr Sohn sei, und ihn damit gerettet hätten. Wer wüsste darauf eine Antwort, die der Junge verstehen könnte und auch akzeptieren würde?

Rundgang mit Führung

Der Rundgang im Gemeindezentrum an der Theodor-Heuss-Straße ist für Familien auch mit Führung, allerdings ohne die „Schauspieler“, nach dem Gottesdienst und nach Anmeldung mit Terminabsprache, 0 71 95/91 02 96 oder Mail an pfarramt.leutenbach@elkw.de, auch unter der Woche möglich.