Gesang, Geschichten, Grundschüler – Martin Lenz in Weiler zum Stein

Die Grundschüler in Weiler zum Stein haben am Dienstagvormittag einen ganz besonderen Gast empfangen: Martin Lenz, bekannt von den Lenz Brothers. Er hat seinen jungen Zuhörern aus einem Kinderbuch vorgelesen, dazu auch Musik gespielt. „Ich habe ganz kurz reingeschaut. Die Atmosphäre in unserer Schülerbücherei war wirklich schön“, erzählt Schulleiter Heinz Wolfmaier.

Zunächst hat Lenz sich mit den Erst- und Zweitklässlern beschäftigt, später waren dann die älteren Schüler an der Reihe. „Beide Gruppen bestehen circa aus jeweils 60 Schülern. Die Erstklässler sind ja noch nicht ganz so lange bei uns. Ihnen ist es nach einer Zeit schwergefallen, sich zu konzentrieren. Aber mit seinen Liedern hat Martin Lenz alle mitgenommen“ , freut sich der Schulleiter. Der Förderverein der Grundschule hat die Lesung durch eine finanzielle Unterstützung ermöglicht. Foto: Palmizi