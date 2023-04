Glasfaserausbau in Leutenbach: Verwirrung um Briefe der Telekom

Die Telekom hat Postwurfsendungen in Leutenbach verteilt, unter anderem an Bewohner eines Hauses an der Straße Im Heiler, in denen sie als „gute Nachricht für Sie“ mitteilt, zu planen, „in Ihrer Straße das neue Glasfasernetz auszubauen“. Mal über die Doppelung („weißer Schimmel“) hinweggesehen, dass etwas künftig Neues ausgebaut werden soll: Es stimmt nicht.

Wie die Telekom in Leutenbach Verwirrung stiftet

Deshalb ist auch völlig überflüssig, wie es die Telekom im weiteren Verlauf des Schreibens macht, dazu aufzufordern, sich „jetzt unverbindlich“ für den Ausbau zu registrieren – oder wie es in dem Brief auch heißt, „sein Interesse daran zu hinterlegen“. Klarer Fall, dass die Telekom zwar damit wirbt, dass der Anschluss ans Glasfasernetz „abhängig vom jeweiligen Ausbaugebiet“ und der Bauweise kostenfrei wäre.

Aber sie stiftet damit nur Verwirrung, denn Leutenbach ist gar kein Ausbaugebiet von ihr. Jüngst hat dort Wisotel mit dem Ausbau begonnen und der soll flächendeckend sein. Wobei in Nellmersbach (anschließend) und in Weiler zum Stein (Start) die von dem Anbieter vorgegebene Mindestquote an Registrierungen von 25 Prozent erreicht ist, im Teilort Leutenbach dagegen noch nicht.

Also Nachfrage, was ist da los, zunächst bei der Gemeinde. Bauamtsleiter Johannes Kocher berichtet, dass es vor geraumer Zeit mal solche Pläne der Telekom gegeben habe, und zwar im Teilort Leutenbach für die Bereiche Walzenhalde (Im Heiler liegt dort) und Am Hungerberg/Seestraße aufgrund der dort schon vorhandenen Vectoring-Anschlüsse, sowie im Teilort Weiler zum Stein in der Nachbarschaft des Neubaugebiets Schafäcker, das bereits mit Glasfaser versorgt ist. Davon sei die Telekom aber längst offenbar abgekommen, denn seither habe die Gemeinde davon nichts mehr gehört, so Kocher weiter.

Telekom: Im Zuge der Vermarktung ist es zu einem Missverständnis gekommen

Die Telekom selbst verweist auf die gleiche Nachfrage bei deren Pressestelle darauf, dass derzeit im benachbarten Winnenden das Glasfasernetz ausgebaut wird, für Leutenbach dagegen „planen wir momentan keinen Glasfaserausbau“. Im Zuge der Vermarktungsaktivitäten für Winnenden sei es in Teilen von Leutenbach zu einem „Missverständnis“ gekommen, die betreffenden Haushalte dort hätten nicht adressiert werden dürfen (wobei bei dem genannten Postwurfbrief als Adresse aber explizit „71397 Leutenbach“ steht). Man bedauere, wenn dies bei den betroffenen Anwohnern zu Verwirrung geführt habe, so die Telekom-Pressestelle weiter.

Die aber prompt nicht vergisst, am Rande noch darauf hinzuweisen, dass in Leutenbach fast alle Haushalt einen Supervectoring-Anschluss (bis zu 250 Mbit/s im Download) bei ihr buchen können, weil ihr Glasfasernetz bis an die Verteilerkästen im Straßenrand reicht. Zur Erinnerung: Bei Glasfaser bis vors Haus oder sogar im Haus ist bis zu 1 Gigabit/s möglich.