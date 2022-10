Glasfaserausbau startet im November in Weiler zum Stein

Wisotel startet im November in Weiler zum Stein mit dem Glasfaserausbau. Nellmersbach und Leutenbach sollen Anfang 2023 folgen. Das teilt das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit. In Hertmannsweiler haben die Arbeiten bereits begonnen.

Geschäftsführer Ralf Straßberger freut sich darauf, in Weiler zum Stein loslegen zu können: „Hier warten bereits knapp 60 Prozent der Bevölkerung auf den Baubeginn“, wird er in der Mitteilung zitiert.

Wer einen kostenlosen Hausanschluss wolle, müsse als Hauseigentümer eine Nutzungsvereinbarung für den Glasfaser-Hausanschluss unterschreiben, Mieter zusätzlich einen Antrag für einen Internet-/ Telefonanschluss mit 24 Monaten Laufzeit einreichen. „Nach Fertigstellung der Bauarbeiten ist es ungewiss, wann und zu welchen Kosten eine Nacherschließung möglich sein wird.“ Die Gelegenheit für das schnelle Glasfasernetz werde sich so in den nächsten Jahren wohl nicht mehr bieten.

Wisotel biete für Privat- und Geschäftskunden Tarife zwischen 50 Mbit/s im Download und 25 Mbit/s im Upload und 1000 Mbit/s im Download und 100 Mbit/s im Upload. Zusätzlich werden für Firmenkunden passende Tarife mit Uploads bis 1000 Mbit/s und 1000 Mbit/s Download angeboten.

In welchen Straßen wird gebaut?

Eine Übersicht, welche Straßen wann an der Reihe sind, finden Interessierte im Internet unter https://www.wisotel.de/ausbau-projekte/region-leutenbach.

Mit dem Ausbau bereits begonnen hat Wisotel in Hertmannsweiler. Geschäftsführer Ralf Straßberger ist demnach zufrieden mit dem aktuellen Fortschritt: „In Hertmannsweiler warten bereits zwei Drittel der Bevölkerung in den ersten Straßenzügen auf den Baubeginn. Wir freuen uns darauf, möglichst für den kompletten Ort Glasfaser anzubieten.“

Der Ausbau beginnt in den folgenden Straßen von Hertmannsweiler: Am Schulberg, Auäckerweg, Baacher Weg, Degenhofer Straße, Frühlingsweg, Im Lerchenberg, Karl-Georg-Pfleiderer-Straße, Lenzhalde, Maienweg, Müllersgasse, Stumpenwiesen und Tomatshalde.