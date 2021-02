Die Geschäftsführerin der Pflegeheime Haus Elim, Yvette Umbach, meldet, dass nun in fast allen Häusern die Zweitimpfungen durchgeführt wurden. Also in Waiblingen-Bittenfeld, Burgstetten, Auenwald, Schwaikheim, Leutenbach und Nellmersbach. Nur Weiler zum Stein fehlt noch, das Pflegeheim dort ist nächsten Dienstag (16.2.) an der Reihe.

„Insgesamt sind nun 88 Prozent der Bewohner/-innen immun - 76 Prozent von ihnen wurden geimpft, 12 Prozent sind bereits von Corona genesen.“ Umbach